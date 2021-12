Jene sieben Fraktionen, die in Axams in den Gemeindratswahlkampf ziehen, setzten eine höchst bemerkenswerte Gemeinschaftsaktion.

"Ein Wahlplakat ist von einer Partei während eines Wahlkampfes genutzte Form der Eigenwerbung und der Information, insbesondere bezüglich des Wahltermines. Unterscheiden lassen sich im Allgemeinen Großflächen- und Kleinflächenplakate." So definiert das Internetlexikon Wikipedia die Causa. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" fand dafür vor kurzem eine weit kürzere, aber auch bedeutend treffendere Bezeichnung: "Wahlkampf ist Materialschlacht – von gefühlt jeder zweiten Straßenlaterne grüßt ein Politikerkopf!"

Zusammenarbeit

Damit beim bevorstehenden Gemeinderatswahlkampf in Axams nicht Politikerköpfe an allen Ecken und Enden grüßen, hat man sich zu einer spektakulären Zusammenarbeit entschlossen. "Die derzeit bekannten wahlwerbenden Gruppierungen in Axams bekennen sich zu gemeinsamer Plakatierung und Fairness bei den bevorstehenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen", heißt es in einer gemeinsamen Aussendung aller wahlwerbenden Listen.

Kein "Anpatzen"

Weiter im Text: „Trotz inhaltlicher Unterschiede sprechen wir uns für eine faire Wahlauseinandersetzung auf Augenhöhe aus und verzichten auf gegenseitiges ‚Anpatzen‘ und Untergriffigkeiten“, so die Listenvorsitzenden der Gruppierungen 6094 – Team Axams (Bürgermeisterkandidat Thomas Larl), FPÖ (Bürgermeisterkandidat Harald Nagl), Frischer Wind (Bürgermeisterkandidat Thomas Suitner), Gemeinsam für Axams (Bürgermeisterkandidat Walter Mair), Pro Axams – die unabhängige Liste (Listenvorsitzender Michael Kirchmair), Stabil für Axams mit Erfahrung von Norbert Happ (Listenvorsitzender Norbert Happ), ZUKUNFT AXAMS – Die Grünen (Bürgermeisterkandidatin Gabi Kapferer-Pittracher).Wir haben uns auf klare Spielregeln für die Wahlauseinandersetzung geeinigt, weil wir für Axams mehr weiterbringen, wenn wir uns vor und nach der Wahl in die Augen schauen können“, so die Listenvorsitzenden unisono.

Plakatflut vermeiden

Voraussichtlich sieben Listen und fünf Bürgermeisterkandidat*innen treten am 27. Februar zur Wahl in Axams an – so viele wie selten zuvor: „Bei rund 100 Plakaten pro Liste und Kandidat/in würde das bedeuten, dass in der Gemeinde über 1.000 Plakate hängen. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen haben wir uns daher auf Initiative von Bürgeremeister Walter Mair auf insgesamt vierzehn Standorte geeinigt, an denen jede Gruppierung mit fairer Aufteilung der Platzverhältnisse plakatieren kann. Die Bauzäune, auf denen die Plakate hängen werden, werden im Kollektiv von den Listen aufgestellt – eine Art ‚Teambuilding‘ in Vorwahlzeiten“, wird in der gemeinsamen Aussendung betont.

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge