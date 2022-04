Bei den Gemeinderatswahlen gab es in Gries im Sellrain ein klares Ergebnis für die Liste „Zamhaltn für ein lebenswertes Gries“ und für den neuen Bürgermeister.

Bürgermeister, die erstmals gewählt wurden, haben in den vergangenen Tagen in den Gemeindeämtern Einzug gehalten. Selbiges gilt nicht für Hans Motz – er war nämlich bereits dort. Seit 25 Jahren als Gemeindesekretär tätig, kandidierte er für das Bürgermeisteramt und erzielte ein beeindruckendes Ergebnis.

Großartiger Erfolg

Acht von elf Mandate gab es für seine Liste „Zamhaltn für ein lebenswertes Gries“ – und auch die Bürgermeisterwahl entschied Hans Motz mit 77 % für sich. In der Medienwelt wird ein derartiges Ergebnis als „epochal“ gefeiert. Der neue Bürgermeister findet eine andere, etwas bescheidenere Bezeichnung. „Es war ein schöner Erfolg für unsere Liste und auch für mich persönlich. Im Wahlkampf haben wir uns sehr bemüht, waren persönlich und auf allen Kanälen präsent. Es ist gut ausgegangen und wir sind sehr zufrieden.“ Daran, dass er ein „unabhängiger Bürgermeister“ bleiben wird, lässt der Amtsinhaber keinen Zweifel aufkommen. „Ich habe das immer betont und alles andere wäre dem Wähler gegenüber nicht ehrlich.“

Weiter im Amt

Hans Motz wird auch nach der Wahl zum Ortschef als Gemeindesekretär im Amt bleiben und jetzt zwischen seinen Räumen und dem Bürgermeisterbüro „pendeln“. „Die Stunden als Amtsleiter werden aber reduziert. Dadurch ist es möglich, eine dritte Verwaltungskraft einzustellen, die mit uns den Arbeitsaufwand bewältigt.“

Neuer Bürgermeister in Gries im Sellrain: Hans Motz

Neuer Vizebürgermeister

Auch der Stellvertreter ist neu. Bernhard Schöpf wurde zum Vizebürgermeister gewählt, kommt ebenfalls von der „Zamhaltn-Liste“ und kandidierte hinter Motz an zweiter Stelle. „Das war mir sehr wichtig“, so der Bürgermeister. „Bernhard Schöpf genießt mein vollstes Vertrauen und das ist für die gute Zusammenarbeit äußerst wertvoll.“ Hinsichtlich einer guten Zusammenarbeit mit den drei Mandataren der Liste „Gemeinsam für Gries“ (die auf einen Vizebürgermeisterkandidaten verzichtete) wird ebenfalls gehofft. „Ich habe nach der konstituierenden Sitzung ein sehr gutes Gefühl, dass wir zusammen im Gemeinderat einiges bewegen können“, so Hans Motz.

Große Aufgaben

… warten auf den Bürgermeister und den neuen Gemeinderat. Dazu gehört in erster Linie die Realisierung des „Wohngebiets Auerwaldele“, wo Wohnraum für Grieserinnen und Grieser geschaffen werden soll.

Die Sicherung der Nahversorgung ist ebenfalls ein „Nahziel“ in der Gemeinde. „Mit Hubert Plunser geht der bisherige Pächter des SPAR-Marktes im Herbst 2023 in Pension“, informiert der Bürgermeister. „Hier muss eine Lösung gefunden werden. Es geht neben der Lebensmittelversorgung auch um den Postpartner sowie um die Tabaktrafik. Vorgespräche haben bereits stattgefunden – ich bin optimistisch, dass wir dieses Geschäft für die Einheimischen und unsere Gäste erhalten können.“

Blaulichtzentrum und Bauhof

Da die Einrichtungen der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergrettung sowie der Bauhof nicht mehr zeitgemäß sind, gilt es hier ein Konzept für die Zukunft zu erstellen. In die Planung werden die jeweiligen Organisationen eng mit eingebunden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Die Sicherung des Lebensraumes in Gries im Sellrain wird uns auch weiterhin begleiten. So steht die Verbauung des „Roasnbaches“ in Untermarendebach an. Die Projektierung und die entsprechende Planung müssen schnellstmöglich umgesetzt werden.

„Einige kleinere Projekte stehen ebenfalls noch an“, fasst Bgm. Hans Motz die Aufgabenstellung zusammen. „Man wird sehen, wie sich die Pandemie und die Ukraine-Krise auf die Vorhaben in den Gemeinden auswirken. In jedem Fall werden wird es entschlossen angehen und versuchen, die Projekte voranzutreiben und zu realisieren.“