Fehlende Budgeteinbindung, Quellenerschließung und Bürgerinformation führten zur Ablehnung der Liste "Gemeinsam unabhängig für Kematen (Gemeinsam)"!

Mit den Stimmen der ÖVP und SPÖ wurde das Kemater Budget für 2022 mehrheitlich beschlossen. Dagegen stimmten die Mandatare der zweitstärksten Gemeinderatsfraktion „Gemeinsam unabhängig für Kematen“ („Gemeinsam“), der Mandatar der Grünen enthielt sich der Stimme.

Keine Einbindung

„Wir wurden in die Budgeterstellung nicht eingebunden“, erklärt „Gemeinsam“- Fraktionssprecher Bernd Raitmair. „Außerdem fehlt uns im Budget die so wichtige Sanierung und Erschließung neuer Quellen in der Kemater Alm. Gesundes Almwasser muss Hauptstandbein der Kemater Trinkwasserversorgung sein.“ Fehlen würden auch Ausgaben für eine bessere Information und Beteiligung der Bürger, so Raitmair weiter: „Wir wollen, dass die öffentlichen Gemeinderatssitzungen per live stream übertragen werden. Sozusagen Informationstransfer vom Sitzungszimmer direkt ins Wohnzimmer. Nur so gelingt eine direkte und unverfälschte Bürgerinformation.“ Außerdem funktioniere diese Informationsschiene auch in Pandemiezeiten. Weitere Argumente für die Budgetablehnung sind für "Gemeinsam" die Schuldenanhäufung und zu geringe Mittel für die dringend notwendige Kanalsanierung.

