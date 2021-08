Im Gemeindeamt in Natters arbeiten insgesamt vier Bedienstete. Momentan hängt der Haussegen dort schief. Der Grund liegt in heftigen Vorwürfen gegen Bürgermeister Karl-Heinz Prinz.

Eingeständnis

Auslöser der Unstimmigkeiten ist eine Affäre von Bgm. Karl-Heinz Prinz mit einer Mitarbeiterin, die in der Vorwoche medial „aufbereitet“ wurde und die von ihm auch nicht geleugnet wird: „Es gibt nichts zu beschönigen. Das ist passiert und ich bereue mein Verhalten zutiefst.“ Nach Bekanntwerden dieser Affäre hat sich das Arbeitsklima nach Aussagen des Amtsleiters Matthias Tanzer geändert - und das nicht zum Positiven. Der Sachverhalt kam bereits im Gemeinderat zur Sprache.

Kündigungswelle?

Trotz vorhergegangener Diskussion, in der eine eklatante Verschlechterung des Arbeitsklimas im Raum stand, zeigte sich der Bürgermeister bei der jüngsten Gemeinderatssitzung von der Ankündigung eines Gemeinderates überrascht, dass anscheinend ein Kündigungswelle im Gemeindeamt bevorstehe. „Eine Bedienstete – es handelt sich dabei um die Mutter der betroffenen Mitarbeiterin – wird die Pension antreten. Um aber nichts zu verschweigen oder im Dunkeln zu lassen, habe ich den anwesenden Amtsleiter Matthias Tanzer zu Wort kommen lassen“, so Karl-Heinz Prinz.

Heikles Thema

Der Amtsleiter äußert sich wie folgt: "Eine Affäre einer Führungspersönlichkeit bzw. eines Bürgermeisters ist natürlich immer ein heikles Thema, und mit einer Mitarbeiterin ganz besonders. In diesem Fall geht es jedoch um den Umgang danach. Zu versuchen, seine Machtposition gegenüber dieser Mitarbeiterin auszunützen um diese loszuwerden ist meiner Meinung nach untragbar. Das dadurch entstandene Arbeitsklima war für mich nicht mehr akzeptabel, weshalb ich den Gemeinderat über meine Kündigung im Fall der Wiederwahl des Bürgermeisters informiert habe." Diese Ankündigung nahm Gemeindevorstand Wolfgang Raudaschl zum Anlass, den Bürgermeister zum Rücktritt aufzufordern.

Kein Rücktritt

„Ich bin als Bürgermeister in einer gewählten Position und lasse mir von Mitarbeitern – aus welchen Gründer auch immer – bestimmt nicht sagen, ob ich bei den nächsten Wahlen antreten soll oder nicht“, zeigt sich Karl-Heinz Prinz verärgert. „Ich habe diesen Fehltritt, der in den privaten Bereich fällt, zugegeben. Ich werde mich auch wieder der Wahl stellen. Es braucht niemand Bedenken haben, dass Gemeinde- oder Bürgerangelegenheiten unter einem medial kolportieren, angeblich verschlechterten Arbeitsklima leiden. Die Arbeit im Gemeindeamt geht normal weiter und es gibt auch untereinander einen respektvollen Umgang, der die Arbeit im Dienste der Bürger garantiert. Wir haben alle zusammen in der Verwaltung die Aufgabe, für die Gemeinde zu arbeiten und diesen Auftrag erfüllen wir nach wie vor.“

Sehen, was passiert

Dass die Angelegenheit auch in der nächsten Gemeinderatssitzung wieder zur Sprache kommt, hält der Bürgermeister durchaus für möglich. „Wir werden sehen, was da passiert. Ich habe jedenfalls nichts zu verbergen und stehe sowohl den Mandataren als auch der Bevölkerung für Auskünfte jederzeit persönlich zur Verfügung.“

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge