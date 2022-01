"Grüne Themen haben in Völs Saison und Zukunft", glauben die Mitglieder der Völser Grünen, die für die Gemeinderatswahl rüsten.

Für die Wahl konnten die Grünen mehrere engagierte Völserinnen dazugewinnen. So befinden sich acht Frauen auf den ersten 10 Plätzen. Sechs Kanditat*innen sind unter 40 Jahre alt. „Unsere Liste zeigt, dass grüne Kernthemen wie Klimaschutz und Energiewende, nachhaltige Mobilität und flächendeckende Bildungsangebote brennende Punkte der Zukunft und vor allem für junge Menschen wichtig sind“, meint Spitzenkandidation Stephanie Jud (24).

Erfahrung

Aber nicht alles ist neu: auch viele bekannte und erfahrene Gemeindepolitiker*innen werden das Grüne Team in Völs weiterhin tatkräftig unterstützen, ihr Know-How einbringen und zur stabilen Weiterentwicklung der Grünen in Völs beitragen. “Wir bedanken uns bei den bisherigen Gemeinderät*innen, allen voran unserer seit 12 Jahren amtierdenden Frontfrau Brigitte Gradl-Rangger für die engagierte und professionelle Arbeit. In den letzten Wochen sind wir als Team zusammengewachsen und freuen uns, dass wir eine tolle Verstärkung im Hintergrund haben und unsere Themen und Ideen mit erfahrenen Kommunalpolitikern besprechen und verbessern können“, freut sich Martina Taferner (35, Platz 2)

Bunter Mix

Vor allem der "bunte Mix an Kompetenzen" stellt einen wichtigen Erfolgsfaktor für die Arbeit der Grünen im Gemeinderat dar, glaubt Melisa Wander (23, Platz 4). „Mich freut es, dass wir so viele Menschen mit unterschiedlichem Lebenshintergrund, Ausbildung und Alter für das grüne Team begeistern konnten“. Tarek Ayoub (35, Platz 3) ergänzt: „Damit setzen wir uns für die Völserinnen und Völser wichtigen Themen wie den Ausbau der Ganztagesbetreuung in den Schulen durch einen Hort, den Umbau des Bahnhofs, die Verbesserung der Radinfrastruktur oder den Ausbau von Photovoltaikanlagen und damit die Senkung der Stromkosten in Völs ein.“

Auch die seit mehr als 30 Jahren engagierten Kräfte sind sich einig, wie Evelyne Kiss (77, Platz 10) und Markus Einkemmer (63, Platz 6) betonen: „Unser Ziel ist, das Leben für alle Völserinnen und Völser noch besser und nachhaltiger zu gestalten; da geht es nicht um Alt oder Jung, Mann oder Frau; sondern um ein gerechtes, soziales Zusammenleben für jede und jeden einzelnen in der Marktgemeinde.“

