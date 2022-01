Der Kulturkreis Völs lädt ein zum

KONZERT

La Chanson

Französischer Liederabend

Duo Vagabunt – Nathalie Boissy und Harald Pröckl

Freitag, 21.01.2022

Veranstaltungszentrum Blaike

Beginn: 20:00 Uhr

Einlass: ab 19:00 Uhr

Bitte kommen sie rechtzeitig (wegen des Zeitaufwand aufgrund der Covid Regeln)

€ 12 Mitglieder

€ 15 Nichtmitglieder

Französische Chansons begleitet von einem Akkordeon – Ohrwürmer aus Frankreich.

Von klassisch bis frivol, Melodien von berühmten Komponisten und Interpreten (Charles Trenet, Yve Montand, Gilbert Becaud und selbstverständlich Edith Piaf). Ein Treffen der Giganten aber vor allem ein Programm zum Verwöhnen und Genießen, präsentiert mit Charme und Leichtigkeit von der Sängerin Nathalie Boissy und dem Akkordeonisten Harald Pröckl.

Nathalie Boissy, Sängerin, Gesangspädagogin, ist gebürtige Französin, studierte Gesang in Frankreich und den USA. Gleich nach ihrem Studium wurde sie ans Landestheater Linz engagiert. Anschließend gehörte sie bis 2007 zum Ensemble des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München. Zahlreiche Gastspiele und Konzerte führten sie zu den Festspielen von Bad Ischl, Mörbisch, Bregenz und durch ganz Europa. Seit September 2009 wohnt sie mit ihrer Familie in Innsbruck.

Harald Pröckl entdeckte als Jugendlicher die zeitgenössische Musik. Nach dem Abitur folgte das Akkordeonstudium am Konservatorium in Trossingen, danach bei Ivan Koval, Christian Muthspiel, Vinko Globokar, Stefan Hussong u. a.; 1990 zog er nach Tirol und führte am Landeskonservatorium in Innsbruck das Fach Akkordeon ein, unterrichtet im Tiroler Musikschulwerk, leitet seit 2007 das TENM (Tiroler Ensemble für Neue Musik). Es folgten Solokonzerte, Kammermusik, Musik zu Lesungen und Theatern in vielen Ländern Europas, Israel, Brasilien, USA und Japan.

In Zusammenarbeit mit dem Institut „franco-tyrolien d’Innsbruck“.

Bitte beachten Sie die gültigen Covid Regeln

Bitte 2 G Nachweis und Ausweisdokument und FFP2 Maske mitbringen.