Unbesiegt ins Meisterplayoff

Ein weiteres Ausrufezeichen konnte am vergangenen Samstag die Volleyballvereinigung Westliches Mittelgebirge setzen. Dem U14 Team des SV Natters gelang ein perfekter Grunddurchgang. Nach zwei Siegen Anfang November, gab es auch beim Heimturnier in Natters viel Grund zum Jubeln. Zwei Spiele, zwei Siege und der klare erste Platz in der Vorrundengruppe resultierte für Mittelgebirgs-Mädels. In keinem Spiel wurden die Schützlinge des SV Natters wirklich gefordert, und so geht es ohne Satzverlust im nächsten Jahr in die Meisterplayoff.

Dieser sportliche Erfolg ist ein weiterer Beweis für die großartige Nachwuchsarbeit der Volleyballvereinigung im Westlichen Mittelgebirge. Für die Mädels ist es der Lohn für ihren Einsatz und Trainingswillen. Mehrmals die Woche zeigen sie im Training und bei den Spielen wie enorme Fortschritte möglich sind, und dafür gab es sehr verdient wieder großes Lob vom Trainer-Gespann.

Nun aber geht es erstmals in die wohlverdienten Weihnachtsferien und nach Neujahr dann um die Medaillen. Schon jetzt steht fest, das Team SV Natters VVWM gehört erneut zu den besten acht Teams in Tirol. Nun heißt es Daumen drücken für weitere Erfolge, und vor allem dafür, dass beim nächsten Heimspieltag dann auch wieder Zuschauer in die Halle dürfen. Zu gern würde sich das Team der Öffentlichkeit präsentieren, und den volleyballbegeisterten Kindern der Anfängertrainings sichtbare Vorbilder sein.