Der Papierform nach war die Ausgangslage klar – und auch das Ergebnis war an sich keine Überraschung. Der Tiroler Ligist FC Koch Türen Natters siegte gegen die Gebietsliga-Spielgemeinschaft Axams/Grinzens im Ruifach-Stadion zu Axams mit 2:0!

Die SPG darf den heurigen Cup-Bewerb trotz des Ausscheidens gegen den hochklassigen Nachbarn als Erfolgskapitel verbuchen. In der ersten Hälfte war nämlich kaum ein Klassenunterschied sichtbar. Die Heimischen versuchten es mit jenem Anfangselan, der auch in der Vorwoche gegen Matrei an den Tag gelegt wurde. Große Chancen blieben aus – aber auch die Natterer kamen nur zu wenigen guten Gelegenheiten.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste einen Gang zu. Den Unterschied machte wieder einmal einer, der bereits viele Spiele entschieden hat. Natters-Sturmtank Philipp Pfurtscheller köpfte in der 57. Minute zur Führung ein – und als Patrick Madersbacher in der 68. Minute vorzeitig vom Feld musste, wurde es für die Hausherren ganz schwer. Da zeigte sich die ganze Routine der in vielen Tiroler-Liga-Kämpfen gestählten Natterer, die zusehends stärker wurden und fast ständig im Ballbesitz waren. Der SPG blieb nicht mehr viel anderes übrig, als sich mit allem, was zur Verfügung stand, den rollenden Angriffen entgegenzuwerfen und auf gelegentliche Konter zu hoffen. Der Erfolg blieb diesmal aus, aber auch die Natterer konnten erst in der Nachspielzeit den Sack zumachen, als Pfurtscheller mit seinem zweiten Tor die Tür zur nächsten Cuprunde endgültig öffnete.

Weitere Ergebnisse

Der Völser SV ließ in Seefeld keinerlei Zweifel am Aufstieg aufkommen.Franz Gruber, Serfafin Kollegger, Florian Köll und Ramo Buljubasic sorgten für eine 4:0-Pausenführung.Cendrim Jahaj legte in der zweiten Halbzeit noch zwei Tore zum 6:0-Endstand nach.

Thaur – SV Beton Weber Oberperfuss: Samstag, 1.8., 18 Uhr, Thaur

Oberhofen – SV Bäcker Ruetz Kematen: Samstag, 1.8., 19 Uhr, Oberhofen

Anpfiff

Am 7./8. August beginnt wieder die Meisterschaft in den Fußballligen. Die HYPO Tirol Liga beginnt mit einem Kracher: Natters empfängt Kematen!

HYPO Tirol Liga:

Natters – Kematen

Fr., 7.8., 18.30 Uhr, Natters

Völs – Kirchbichl

Sa., 8.8. 18 Uhr, Völs

Landesliga West:

Oberperfuss – Matrei

8.8., 17 Uhr, Oberperfuss

Gebietsliga West:

Tarrenz – SPG Axams/Grinzens

Sa., 8.8., 18 Uhr, Tarrenz

Längenfeld – Götzens

Sa., 8.8., 18 Uhr, Längenfeld

1. Klasse West:

Telfs 1b – Sellraintal

Sa., 8.8., 18 Uhr, Telfs

2. Klasse Mitte:

Natters 1b – Hippach 1b

So., 9.8., 17 Uhr, Natters

2. Klasse West:

Völs 1b – Grins

Sa., 8.8., 15.30 Uhr, Völs