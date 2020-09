Kinder Beach Camp in Natters und Axams

Das dritte Beach Camp im Westlichen Mittelgebirge war wieder ein riesiger Erfolg. Die Sportwoche mit Schwerpunkt Beachvolleyball für Kinder im Alter von 9 – 13 Jahren wurde wiederum von der Volleyballvereinigung Westliches Mittelgebirge in enger Zusammenarbeit mit dem SV Natters durchgeführt. Mit 30 Kindern aus fast allen Gemeinden des Mittelgebirges war das Camp schon früh restlos ausgebucht. Besonders erfreulich für die Organisatoren war die große Anzahl an neuen Gesichtern. So langsam spricht sich das innovative Konzept und die hervorragende Durchführung des Beach Camps in den Dörfern des Mittelgebirges rum.

Nebst Beachvolleyball wurde auch dieses Jahr wieder ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Die schon traditionellen Aktivitäten wie Kennenlern-Schnitzeljagd, Kreativwerkstatt und Wassersport im Freizeitzentrum Axams wurden ergänzt durch Lauf- und Koordinationseinheiten, Ultimate Frisbee-Training mit Flying Circus Innsbruck und Fitness-Workouts der Active Tigers Axams. Viel Spiel und Spaß, insbesondere im Freibad durfte natürlich auch nicht fehlen und auch für die gesunde Ernährung war gesorgt. Viel Gemüse und süße Früchte aus der Region sorgten für genügend Energie. Besonders geschmeckt hat die gesunde Jause aus dem Bio-Bauernladen in Natters.

Am Freitag stand auch wieder ein Turnier am Plan, um das Gelernte gleich auch richtig in Punkte umzumünzen und den zahlreichen Eltern die neusten Tricks zu präsentieren. Zum Glück lachte die Sonne die ganze Woche mit den Kindern um die Wette, und so war es möglich alle Aktivitäten draußen durchzuführen, auch der abschließende Familien-Griller am Sportplatz Natters. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass dadurch den Kindern eine fast normale Beach Camp Woche ermöglicht werden konnte.

Nun freuen wir uns schon auf die hoffentlich bald beginnende Volleyballsaison in der Halle und natürlich jetzt schon auf das Beach Camp 2021. Die kommenden Monate werden mit Sicherheit etwas Besonderes für die Volleyballvereinigung Westliches Mittelgebirge. Die Initiatoren nutzten die vergangenen nicht wirkliche einfachen Monate, um für das Projekt eine Kooperation mit Kempa Sports Österreich und Siebert Sport in Götzens ins Leben zu rufen. Wir dürfen gespannt sein.