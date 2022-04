Eine äußerst erfolgreiche Kurzski-Saison konnten die heimischen Nachwuchs-Asse kürzlich abschließen.

AXAMS/NATTERS. Allen voran Lucas Mairoser (SV Natters/ S16), der bei den Firngleiter-Europameisterschaften in Lofer dreimal Bronze holte und bei den Österreichischen Meisterschaften in Imst (Figl) und in Pruggern (Shorty) insgesamt drei Schülermeistertitel einfahren konnte. Daneben glänzte der 15-jährige auch bei den Tiroler Meisterschaften in beiden Sparten in Gold. Als Gesamtsieger im Austria-Shortcarving-Cup feierte Lucas Mairoser in der Schülerwertung S14 + S16 sogar einen Doppelerfolg gemeinsam mit seinem zweitplatzierten Bruder Jonas Mairoser. Der 14-jährige musste beim Finale leider verletzungsbedingt pausieren, konnte zuvor aber dreimal ÖM-Gold (S14) auf den Meter-Skiern einfahren. Als Dritte im Bunde wurde auch die Axamerin Elinor De Carli (ESV Innsbruck/ S14) anlässlich der Shortcarver-ÖM in der Steiermark zweimal als Österreichische Schülermeisterin geehrt.

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge