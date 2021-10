Der SV Beton Weber Oberperfuss setzte seinen Siegeszug weiter fort und agierte auch in Thaur erfolgreich!

Der SV Thaur ist in der Landesliga West beileibe nicht das schlechteste Team. Dennoch war vor allem in der ersten Halbzeit nicht zu übersehen, dass der SV Oberperfuss beim Gastspiel in Thaur in allen Belangen überlegen war. Dem hohen Tempo der Oberperfer hatten die Gastgeber außer viel Kampfgeist nur wenig entgegenzusetzen – und ein Zwischenspurt Mitte der ersten Hälfte brachte die Vorentscheidung. Christoph Plöchl setzte sich auf der rechten Seite energisch durch, sein Kracher landete an der Stange und im Nachschuss hatte er vor dem leeren Tor keine Probleme mehr. Nur zwei Minuten später vollendete Nicolas Jäkel einen Angriff per Kopf. In der zweiten Hälfte legte Jonathan Klema noch einen Treffer zum 3:0-Sieg nach. Oberperfuss ist damit in der Herbstsaison weiter ungeschlagen und der einzige Verfolger von Spitzenreiter Längenfeld, der sich im Zweikampf bislang keine Blöße gibt. Im letzten Spiel kommt mit dem Fünftplatzierten FC Stubai ein wahres Kaliber nach Oberperfuss. Die stolze Bilanz soll aber auch im Finale ausgebaut werden.

Der Natterer Kampf

... blieb unbelohnt. Im Duell mit Tiroler Liga-Klassenprimus Silz/Mötz leistete der FC Koch Türen Natters erbitterten Widerstand und war in der ersten Hälfte mehr als nur ebenbürtig. Nach Seitenwechsel fiel nach einem fünfminütigem "Powerplay" der Führungtreffer der Gäste. Nachdem diese das Leder in einem Gewusel im Strafraum im eigenen Tor versenkten, kam noch einmal Hoffnung auf. Der Titelfavorit setzte sich letztlich allerdings mit 3:1 verdient durch.

Ein Erfolgserlebnis durfte der Völser SV feiern. Gegen den Tabellenvorletzten Union Innsbruck setzten sich die Völser klar mit 5:1 durch unf verschafften sich wieder etwas Luft in der Tabelle.

Nichts zu lachen und schon gar nicht zu feiern hatte der SV Bäcker Ruetz Kematen. Der Tabellendritte ging in Innsbruck gegen den IAC mit 5:1 unter, liegt aber dennoch weiterhin mit einem Vier-Punkte-Abstand auf dem dritten Rang.

Philipp Pfurtscheller zeigte mit dem FC Natters großen Einsatz, der aber unbelohnt blieb.

Vorfreude auf das Derby

In der Gebietsliga steht Großes bevor: Am Samstag kommt es zum Derby der beiden Nachbarn SV Raiba Götzens versus SPG Axams/Grinzens. Die Voraussetzungen sprechen für die Gastgeber. Während Götzens zuletzt stark aufsteigende Form zeigte und in der Tabelle bis auf den dritten Platz vormarschierte, hat die SPG zwei Spiel hintereinander verloren. Am Freitagabend musste man in der 93. Minute den Treffer zur 1:2-Niederlage gegen Seefeld hinnehmen. Die Götzner erledigten hingegen die Aufgabe im Paznaun mit einem 3:0-Auswärtssieg. In der Tabelle liegen die Teams auf den Rängen 3 und 4, aber Götzens hat bereits fünf Punkte Vorsprung. Showdown am Samstag um 17 Uhr in Götzens!

In der 1. Klasse West kam Sellrain zu einem 2:0-Heimsieg gegen die Union Ib und führt damit als Tabellenzweiter die Meute der Verfolger von Leader Mieminger Plateau an.

Ergebnisse

HYPO Tirol Liga:

Völser SV I - Union 5:1 (3:1)

Tore: Nussbaum, Brindlinger, Stauder, Lanziner, (2)

Natters I – Silz/Mötz 1:3 (0:0)

Tor: Eigentor

IAC – Kematen 5:1 (2:1)

Tor: Classen

Landesliga West:

Thaur – Oberperfuss 0:3 (0:2)

Tore: Plöchl, Jäkel, Klema

Gebietsliga West:

Spielgemeinschaft Axams/Grinzens – Seefeld 1:2 (1:0)

Tor: Simic

Paznaun – Götzens 1:3 (0:0)

Tore: A. Leitner (2), Holzmann

1. Klasse West:

Sellraintal – Union Ib 2:0 (1:0)

Tore: Kofler, Wegscheider

2. Klasse Mitte:

Natters Ib - spielfrei

2. Klasse West:

Völs Ib – Pitztal Ib 3:0 (0:0)

Tore: Glavas, Putzer, -Eigentor

Anpfiff

HYPO Tirol Liga:

Kematen – Kirchbichl

Sa., 16.10., 15 Uhr, Kematen

Mils – Natters I

Sa., 16.10., 16 Uhr, Mils

Völser SV I – Zams

So., 17.10, 11.30 Uhr

Landesliga West:

Oberperfuss – Stubai

Sa., 16.10., 16 Uhr, Oberperfuss

Gebietsliga West:

Götzens – SPG Axams/Grinzens

Sa., 16.10., 17 Uhr, Götzens

1. Klasse West:

Sellrain – Reutte Ib

(Reutte wurde aus dem Bewerb genommen, das Spiel findet daher nicht statt)

Die Meisterschaft in den 2. Klassen ist bereits beendet

