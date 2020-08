Der Start in die neue Fußballsaison ist nach der langen Pause gut gelungen. in den Samstagspielen gab es nur eine Niederlage!

In der HYPO Tirol Liga spielte der Völser SV erstmals nach dem Neubau des prächtigen Sportplatzgebäudes und gestaltete diese Premiere spektakulär: Gegen den SV Matrei aus dem Wipptal gab es einen 4:2-Erfolg.

Ebenso spielfreudig zeigte sich der SV Beton Weber Oberperfuss in der Landesliga. Der SV Kirchbichl wurde mit 5:2 in die Schranken gewiesen und Heimstärke gleich zum Auftakt unter Beweis gestellt.

Etwas durchwachsener ist die Bilanz in den unteren Spielklassen. Die SPG Axams/Grinzens musste sich in der Gebietsliga nach starken Cup-Auftritten in Tarrenz mit einem 2:2-Remis zufrieden geben. Beim Ligarivalen SV Raiba Götzens läuft es immer noch nicht rund: Nach der überraschenden Cup-Niederlage in Navis mussten sich die Götzner auch in Längenfeld mit 3:2 geschöagen geben.

In der 1. Klasse schien der FC Sellraintal zur Halbzeit nach einer 2:0-Führung gegen Telfs 1b bereits auf die Siegerstraße einbiegen zu können. Die Gastgeber steckten jedoch nicht auf und kamen noch zum Ausgleich.

Auch die "jungen Völser" trugen in der 2. Klasse West zur guten Stimmung bei der Kabinen-Premiere bei und siegten gegen Grins nach hartem Kampf mit 4:3!

Ergebnisse:

HYPO Tirol Liga:

Natters – Kematen 6:4 (2:2)

Tore Natters: Hofer (2), F. Stöckl, L. Stöckl, A. Plattner, Pfurtscheller

Tore Kematen: M. Plattner (2), Zauner, Kuen

Völs I – Kirchbichl 4:2 (1:0)

Tore: Seidemann, Jahaj, Markt, Stauder

Landesliga West:

Oberperfuss – Matrei 5:2 (2:0)

Tore: Andrä (2), C. Mersa, Heis, Morscher

Gebietsliga West:

Längenfeld – Götzens 3:2 (1:1)

Tore: Dukic, Strobl

Tarrenz – SPG Ax./Gr. 2:2 (1:0)

Tore: S. Madersbacher (2)

1. Klasse West:

Telfs 1b – Sellraintal 2:2 (0:2)

Tore: Kofler, E. Schlögl

2. Klasse Mitte:

Natters Ib – Hippach

So., 9.8., 17 Uhr, Natters

2. Klasse West:

Völs 1b – Grins 4:3 (1:2)

Tore: Muratov, Selimi, Ritzinger (2)

Anpfiff:

HYPO Tirol Liga:

Kematen – Union Ibk.

Fr., 14.8., 19.30 Uhr, Kematen

SVI – Völs I

Fr., 14.8., 19.30 Uhr, Wiesengasse

Kirchbichl – Natters

Sa., 15.8., 15.30 Uhr, Kirchbichl

Landesliga West:

Thaur – Oberperfuss

Sa., 15.8., 17 Uhr, Thaur

Gebietsliga West:

SPG Ax./Gr. – Stams

Fr., 14.8., 18.30 Uhr, Grinzens

1. Klasse West:

Sellraintal – Ried

Sa., 15.8., 17 Uhr, Sellrain

2. Klasse Mitte:

Matrei 1b – Natters 1b

So., 16.8., 17.30 Uhr, Matrei

2. Klasse West:

Fliess – Völs 1b

Sa., 16.8., 16 Uhr, Fliess