Es war keine gute Woche für den FC Koch Türen Natters – sieht man einmal davon ab, dass die Natterer wenigstens spielen konnten. Am Samstag gab es nach der 1:2-Niederlage am Dienstag in Fügen eine Episode aus dem dicken Wälzer „Pleiten, Pech und Pannen“.

Die ersten 30 Minuten fasste Natters-Coach Alex Pfurtscheller mit wenigen Worten zusammen: „Wir hatten alles im Griff“! Dann kam es knüppeldick: Gegentreffer, Elfmeter verschossen, (umstrittene) rote Karte für Andreas Bacher und noch dazu eine Verletzung von Keeper Johannes Wilhalm. Jakob Haller kam in der zweiten Hälfte in den Natterer Kasten – und an ihm lag es nicht, dass die Hausherren zwei weitere Gegentreffer hinnehmen mussten. Es sollte an diesem Tag nicht sein, und in der 80. Minute musste mit Maximilian Hofer ein weiterer Spieler mittels roter Karte vorzeitig vom Feld. Sogar für den Ehrentreffer mussten die Unterländer selbst sorgten – Tormann Pendl haute nach einem harmlosen Rückpass ein kapitales „Luftloch“ und konnte dem Leder auf dem Weg in sein Tor nur mehr nachsehen. Die 1:3-Niederlage ist Faktum, aber noch eines ist Faktum: Der leidenschaftliche Kampf der Natterer trotz widrigster Umstände bis zur letzten Sekunde ist eines jeder Merkmale, die jedes Spiel in der „Chairman-Arena“ zu einem Erlebnis machen.

Verschiebungen

Sowohl der SV Bäcker Ruetz Kematen als auch der Völser SV kamen weder am Dienstag noch am Samstag zu einem Ballkontakt. In der englischen Runde fiel sogar das Derby den Corona-Abklärungen zum Opfer (neuer Termin: 20. Oktober). Am Samstag mussten beide Teams aufgrund der Maßnahmen bei den Gegnern passen.

HYPO Tirol Liga:

Natters I – St. Johann 1:3 (0:1)

Tor: Eigentor

Kematen – Söll

verschoben

Völs I – Zams

verschoben

Landesliga West:

Oberperfuss – Reutte 4:2 (1:0)

Tore: Willam, Heis, C. Mersa, Falkner

Gebietsliga West:

Reichenau ib – Götzens 3:5 (3:1)

Tore: Strobl (2), Weichselbraun, Pichlmann

Haiming – SPG Ax./Gr. 4:1 (1:1)

Tor: Simic

1. Klasse West:

Zugspitze – Sellraintal x:x (x:x)

Sonntag, 6.9.

2. Klasse Mitte:

Natters Ib – Uderns x:x (x:x)

Sonntag, 6.9.

2. Klasse West:

Völs Ib – Pitztal Ib 4:0 (1:0)

Tore: Ritzinger (2), Wilasczek, Vrbos

Anpfiff

HYPO Tirol Liga:

Kematen – Ebbs

Fr., 11.9., 19.30 Uhr, Kematen

Zams – Natters I

Fr., 11.9., 20 Uhr, Zams

Silz/Mötz – Völs I

So., 13.9., 17 Uhr, Silz

Landesliga West:

Schönwies – Oberperfuss

Fr., 11.9., 19.30 Uhr, Schönwies

Gebietsliga:

Götzens – SPG Axams/Grinzens

Sa., 12.9., 17 Uhr, Götzens

1. Klasse West:

Sellraintal – St. Leonhard

Sa., 12.9., 17 Uhr, Sellrain

2. Klasse Mitte:

Stumm Ib – Natters Ib

Sa., 12.9., 17 Uhr, Stumm

2. Klasse West:

Völs Ib – Landeck

So., 20.9., 14.45 Uhr, Völs

