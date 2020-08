Drei Spiele standen für unsere Teams am Freitagabend auf dem Programm. Dabei gab es eine durchwachsene Bilanz.

In der HYPO Tirol Liga gelang dem SV Bäcker Ruetz Kematen nach der 6:4-Niederlage in Natters in der Vorwoche ein voller Erfolg. Ein "Frühstart" brachte die Entscheidung: Philipp Mühlthaler brachte die Blues bereits in der 5. Minute in Führung – und dabei sollte es bleiben. Für die Kemater war es eine erfolgreiche Woche – auch im Cup blieben die Kemater gegen Ligarivalen Mötz/Silz am Dienstag mit 2:1 siegreich.

Der Völser SV hatte in derselben Liga im Auswärtsspiel gegen den SVI die Chance auf Revanche. Am Dienstag blieben die Innsbrucker im Cup auf der Völser Sportanlage mit 2:1 siegreich und stieg in die vierte Runde auf. Nur drei Tage später trafen die beiden Teams in der Wiesengasse wieder aufeinander. Nach einer an Offensivhöhepunkten armen ersten Halbzeit ging der SVI in Führung, die bis zur 91. Minute währen, aber nicht zum erneuten Sieg reichen sollte. Franz Gruber war zur Stelle und brachte wenigstens einen Punkt für die Völser ins Trockene.

Marco Oberschmied von der SPG Axams/Grinzens blieb in diesem Duell Sieger, musste sich mit seinen Kameraden aber letztlich dem SV Stams klar geschlagen geben.

Heimniederlage für die SPG

Die Spielgemeinschaft Axams/Grinzens absolvierte nach den Auftritten in Ruifach-Stadion den ersten Auftritt am Lichten Boden in Grinzens. Bereits im Vorfeld wurde ein Problem akut: Die SPG muss derzeit aufgrund von Verletzungen und Urlauben auf Stammspieler verzichten. Diese zu kompensieren, ist gegen den SV Stams nicht gelungen. Die frühe Führung der Gäste aus einem Elfmeter konnte David Fagschlunger ausgleichen. In der stärksten Phase der Hausherren zeigte ihnen die Glücksgöttin die kalte Schulter. Knapp vor der Halbzeit prallte das Leder nach einem Freistoß vom Lattenkreuz ins Feld – im Gegenzug gingen die Stamser aus einem Gestocher in Führung. In der zweiten Halbzeit setzten sich die Gäste in Szene und erzielten drei Treffer. Das zweite Tor durch Andreas Winkler fiel erst knapp vor dem Schlusspfiff.

