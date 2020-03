Die Vereinsmeisterschaften des Schiklubs Axams wurden vor kurzem durchgeführt. Bei der Siegerehrung gab es doppelten Grund zur Freude.

Zum einen durften die Siegerinnen und Sieger ihre Pokale und Medaillen entgegennehmen. Darüber hinaus galt es auch, zwei Vereins-Routiniers entsprechend zu würdigen. Josef Nagl und Hugo Nindl wurden für 70-jährige Mitgliedschaft beim SK Axams sowie im ÖSV ausgezeichnet.

"Wilder Hund"

Bei der Erwähnung von Hugo Nindl schnalzen vor allem die älteren Skifans heute noch mit der Zunge. Der Axamer zählt zu den großen österreichischen Skilegenden. Der Slalom- und Riesentorlaufspezialist – in diversen Publikationen als "wilder Hund im ÖSV-Nationalteam der 60er- und 70er-Jahre" beschrieben – wird in einem Atemzug mit Toni Sailer, Anderl Molterer, Gerhard Nenning und weiteren Legenden genannt. Mit dem 2. Platz im Lauberhornslalom von Wengen und dem 2. Rang beim Kitzbühel-Slalom avancierte er 1963 zu einem der Stars im ÖSV-Team. Große Erfolge verhinderten lediglich das Verletzungspech. Sowohl die "olympischen Heimspiele" in Innsbruck 1964 als auch jene in Grenoble 1968 verpasste Nindl aufgrund von schweren Verletzungen.

Für Furore sorgte er in der damaligen Zeit bei den Profis in der "World Pro Skitour": 1971 und 1974 holte er sich den Weltmeistertitel. Als Skischulleiter und Skitrainer setzte Hugo Nindl weitere Akzente – und in der jetzt von seinem Sohn geführten Skischule Olympic in der Axamer Lizum ist er immer noch anzutreffen.

Vereinsmeisterschaft

Bei den Vereinsmeisterschaften holten sich Victoria Bolotov und Raphael Pirker die Meistertitel. Bei den Erwachsenen setzten sich Vorjahressiegerin Birgit Nagl und erstmals Floran Falkner durch.

Ergebnisse:

Bambini B1 w.:

1. Pauline Baumgartner, 2. Emily Klampferer

Bambini B1 m.:

1. Benjamin Patsch, 2. Matthias Schober, 3. Jakob Kapferer

Bambini B2 w.:

1. Lara Beiler, 2. Anna Köll, 3. Yivi Egger, 4. Alina Haller

Bambini B2 m.:

1. Emil Brunner, 2. Pascal Hechenblaikner, 3. Daniel Kofler, 4. Leo Kofler

Kinder U8 w.:

1. Kornlie Dvorakova, 2. Emma Nagl, 3. Zoja Spoljaric, 4. Pia Schöpf, 5. Raphaela Peimpolt, 6. Anna Labnig, 7. Amelie Haller, 8. Sarah Bucher, 9. Isabell Schober

Kinder U8 m.:

1. Mathias Bstieler, 2. Daniel Auberger, 3. Lorenz Haudek, 4. Christiano Stary, 5. Luis Prokop

Kinder U10 w.:

1. Victoria Bolotov, 2. Jana Schöpf, 3. Anna Hepperger, 4. Lea Kapferer, 5. Valentina Beiler, 6. Louisa Happ, 7. Lea Riedl

Kinder U10 m.:

1. Jonas Rainer, 2. Mario Bucher, 3. Ennio Stary, 4. Alexander Clar, 5. Max Haudek, 6. David Laßnig, 7. Yannick Hechenbichler

Kinder U12 w.:

1. Hannah Nagl, 2. Leni Happ, 3. Karina Nagl

Kinder U12 m.:

1. Raphael Pirker, 2. Maximilian Juen, 3. Mario Hepperger, 4. Maximilian Kapferer, 5. Kilian Lichtblau, 6. Theodor Baumgartner, 7. Simon Schaffenrath, 8. Fabio Auer

Schüler U14 w.:

1. Letizia Peimpolt, 2. Lisa Schaffenrath, 3. Paulina Blikle

Schüler U14 m.:

1. Lazar Spoljaric, 2. David Heidegger, 3. Manuel Seyrling, 4. Jonathan Baumgartner, 5. Alexander Nagl, 6. Alexander Riedl

AK IV Damen:

1. Helena Zimmermann

AK II Damen:

1. Martina Zimmermann, 2. Claudia Rainer, 3. Andreja Spoljaric

AK I Damen:

1. Tanja Riedl

Damen allg.:

1. Birgit Riedl

Jugend U21 w.:

1. Linda Widerin

AK V Herren:

1. Toni Kirchebner, 2. Rudolf Nikolaus Marusic

AK IV Herren:

1. Werner Reinstadler, 2. Max Haller, 3. Georg Happ

AK III Herren:

1. Reinhard Schober

AK II Herren:

1. Florian Falkner, 2. Martin Leis, 3. Chrstof Happ, 4. David Auer

1. Matthias Kapferer

Jugend U21 Herren:

1. Tobias Falkner, 2. Sebastian Sarg, 3. Maximilian Nagl

Herren Snowboard:

1. Florian Köll

