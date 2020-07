Im Schlager der 1. Hauptrunde des Kerschdorfer Tirol Cups lieferten sich die SPG und der Landesligist SV Basecamp Matrei eine rasantes Duell, dass die Heimischen für sich entscheiden konnten. Dafür gibt es eine Belohnung: Aufstieg in die 2. Hauptrunde – und dort wartet das Tiroler Liga-Kaliber SV Natters!

Die Spielgemeinschaft erreichte von Beginn an Betriebstemperatur, obwohl die Partie bei Nieselregen und kühlem Wetter unter schlechten Vorzeichen begann. Michael Simic konnte wegen einer Verletzung gar nicht auflaufen – und mit Mario Stachl musste auch die zweite Neuerwerbung nach 20 Minuten lädiert vom Feld. Damit fehlten die beiden Spieler, die in der Vorwoche mit vier Toren gegen Sistrans für Furore gesorgt hatten.

Der favorisierte Landesligist aus dem Wipptal war von der Dynamik der Gastgeber sichtlich überrascht.. Chancen gab es in der ersten Halbzeit auf beiden Seiten, die Hochkaräter ließen allerdings die Gastgeber aus. Simon und Patrick Madersbacher meldeten die Aufstiegsambitionen mit schnellen Vorstößen an, trafen mit ihren Schüssen aber jeweils nur die Innenstange.

Tor des Monats

Als in der zweiten Hälfte Christian Auer die Matreier in Führung brachte, schien sich das Blatt zu wenden. Die SPG steckte aber nicht auf, sondern schaltete noch einen Gang höher. Nur zwei Minuten später sorgte Michael Pacher mit einem Tor des Monats für Begeisterung: Sein Heber aus rund 30 Metern landete im Netz. Und als Jonas Singer wieder nur zwei Minuten später für die Führung sorgte und diese wenig später sogar noch ausbaute, standen die Weichen für den Gebietsligisten endgültig auf Sieg. Die Gäste schwächten sich im Finish noch selbst, als Fabian Knoflach mit der gelb-roten Karte vorzeitig vom Feld geschickt wurde. Sollten Gebietsliga-Konkurrenten im Stadion gewesen sein, werden sie sich ob der Klasseleisterung der SPG wohl Gedanken gemacht haben.

Die Belohnung für den 3:1-Erfolg wartet bereits in der nächsten Woche. In der 2. Hauptrunde kommt der Lokalrivale aus Natters zum Cup-Hit ins Ruifachstadion (Termin wird noch bekanntgegeben).

