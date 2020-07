Die SPG Aams /Grinzens freut sich am Freitag, dem 31. Juli um 19 Uhr im Ruifachstadion Axams auf den Cupschlager gegen den Lokalrivalen FC Koch Türen Natters. Die Gebietsliga-Spielgemeinschaft hat bereits zwei Runden erfolgreich überstanden, während der Tiroler-Liga-Verein aus Natters erstmals in den Bewerb eingreift. Im Zuschauerbereich wurden restriktive Maßnahmen getroffen, die den aktuellen Verordnungen entsprechen – hier sind alle aktuellen News für die Fans!

"Wir alle freuen uns schon riesig auf den kommenden Cup-Hit gegen den FC Natters", so SPG Obmann Michael Kirchmair. "Bereits bei unserem letzten Cup-Spiel haben wir sehr viele Vorkehrungen getroffen. Im Derby ist ein noch größerer Zuschauerandrang zu erwarten. Deshalb wird es am Freitag verschärfte Maßnahmen geben. An dieser Stelle möchten wir uns bei der Gemeinde Axams, der BH Innsbruck und der Polizei für die sehr konstruktiven Gespräche und die gemeinsame Ausarbeitung des Corona-Konzeptes bedanken.

Maßnahmen

Das Spiel am Freitag wird mit folgenden CORONA-Maßnahmen abgewickelt:

- Es werden ausschließlich Sitzplatzkarten verkauft.

- Es wird immer ein Sitzplatz ausgelassen. Wir bitten auch Personen, welche im gemeinsamen Haushalt wohnen, einen Sitz frei zu halten.

- Jede Eintrittskarte ist einem bestimmten Sitzplatz zugewiesen.

- Die maximale Besucherzahl ist mit 300 Zuschauern begrenzt.

- Am Donnerstag, dem 30. Juli werden von 19:00 – 20:00 Uhr an der Kassa im Ruifachstadion 100 Karten zum Preis von € 4 im Vorverkauf angeboten.

- Im gesamten Stadion gilt die Ein-Meter-Abstandsregel.

- Es wird bei den Eingängen und den WC-Anlagen ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen.

- Es wird drei ausreichend gekennzeichnete Ausgabestellen für Speisen und Getränke geben.

- Es können während dem Spiel und in den Pausen Getränke und Speisen geholt werden, jedoch die Konsumation muss auf dem zugewiesenen Sitzplatz erfolgen.

- Für die Rückverfolgbarkeit werden wir während dem Spiel per Fotoaufnahmen die Sitzplätze dokumentieren.

- Dem Ordnerpersonal ist unbedingt Folge zu leisten – bei Nichtbeachten der gesetzlichen Anordnungen ist mit einem Stadionverweis zu rechnen.

Michael Kirchmair: "Wir bedanken uns für die Disziplin unserer Fans und entschuldigen uns schon bei jenen, die es womöglich nicht ins Stadion schaffen, aber wir hoffen trotz dieser Maßnahmen auf ein spannendes Spiel und eine tolle Stimmung.

