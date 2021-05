Lange hatte man darauf gewartet, dass endlich wieder Fans ins Tivoli-Stadion dürfen. Der Jubel war zu Beginn groß, am Ende gab es Applaus – aber keine Punkte, keinen Relegationsplatz und damit auch keine Aufstiegschance für den FC Wacker Innsbruck.



"Alle neune" ist nicht nur im Kegelsport ein Erfolgsgeheimnis. Auch dem FC Wacker Innsbruck hätte der neunte Sieg in Folge den Relegationsplatz gesichert. In den Wochen zuvor gab es für die Tiroler acht Siege en suite – darunter auch gegen den direkten Relegationsplatzgegner Klagenfurt. Justament am letzten Spieltag und im Match der Entscheidung wurden die Wackerianer vom Platz 3 gekickt. Einerseits von den LASK Juniors, andererseits von den Klagenfurtern, die mit einem 2:1-Sieg gegen Rapid II vorbeizogen und das Ticket für die Relegationsspiele gegen St. Pölten lösten.

Die Top-Chance von Alexander Gründler wurde von LASK-Goalie Polster vereitelt!

Foto: Hassl

hochgeladen von Manfred Hassl

Frühe Entscheidung

3.000 Fans sorgten für mächtig Stimmung, die man so lange entbehren musste. Als in der 20. Minute aus einem Freistoß das 1:0 für die Oberösterreicher fiel, dachte noch niemand an eine Niederlage. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause – und nach Seitenwechsel sind zwei abgedroschene Phrasen passend: Die Innsbrucker stürmten mit Mann und Maus – aber sie rannten gegen eine Wand, die nicht einstürzte und auch nur ganz selten ernstlich zu bröckeln drohte. Die unzähligen Flanken in den Strafraum blieben ungenützt, weil Torjäger Ronivaldo bei der Linzer Abwehr gut aufgehoben war. Den Rest erledigte Tormann Polster, der auch die größte Chance des Spiels durch Alexander Gründler bravourös vereitelte.

Im Finish hätte es beinahe "einen Hauch von Liverpool gegeben": Wacker-Goalie Eckmayr stürmte bei einem finalen Eckball in den gegnerischen Strafraum und setzte zu einem Fallrückzieher an, der jedoch unvollendet blieb.

Das wäre die Szene des Spiels gewesen – der Fallrückzieherversuch von Wacker-Goalie Eckmayr blieb allerdings unvollendet!

Foto: Hassl

hochgeladen von Manfred Hassl

Weiteres Jahr 2. Liga

Nach 95 Minuten stand es fest: Der FC Wacker bleibt ein weiteres Jahr in der zweiten Liga! Die Verabschiedung durch die Fans war dennoch herzlich und es gab auch viele lobende Worte, die man bei nüchterner Betrachtung relativieren sollte. Trotz der zuletzt an den Tag gelegten Siegesserie sollte man aber nicht vergessen, dass es hier nicht um den Meistertitel, sondern um den dritten Platz in der 2. Liga gegangen ist.

