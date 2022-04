Unterschiedlich verlief die "Osterrunde" für unsere Tiroler Ligisten: Völs und Kematen blieben siegreich, Natters musste aber drei Ostereier in Empfang nehmen.

"Vorwärtsgang" ist die richtige Beschreibung für das Spiel des Völser SVgegen den Tabellenvorletzten aus Zirl. Die immer stärker werdenden Völser ließen keinen Zweifel daran offen, wo die drei Punkte an diesem Tag bleiben werden – es schien eher eine Frage nach der Höhe des Sieges. Es ist das einzige, was man den Hausherren an diesem Tag ankreiden durfte: Bei 90 Minuten Powerplay – mit oder ohne dem teilweise stürmischen Wind – hätte wohl mehr herausschauen müssen. Dennoch: Drei Punkte sind am Konto. In der ersten Hälftre verabschiedeten sich die Zirler gedanklich vorzeitig in die Halbzeitpause. Francesco Riehle bedankte sich für einen kollektiven Tiefschlaf mit dem Führungstreffer. Dabei blieb es bis zur 85. Minute, ehe der wuchtige Marco Hesina den Sack zumachte. Dazwischen lagen einige vergebene Chancen und auch die Tormannkunst von Zirl-Goalie David Stöckl.

Francesco Riehle bedankte sich in dieser Szene für die Einladung zum Torschuss!

Kemater Blues auf der Überholspur?

Das Fragezeichen wird am kommenden Sonntag verschwinden. Am Wochenende gibt es eine unüberbietbare Zufallskonstellation, die einige Fragen beantworten wird.

1. Es kommt zum zweiten Gipfeltreffen innerhalb von zwei Wochen, nachdem Silz/Mötz im Spitzenspiel den Tabellenführer aus Mils wieder an der Spitze abgelöst hat.

2. Der SV Bäcker Ruetz Kematen kam mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Prutz/Serfaus zu weiteren drei Punkten, hat damit einen Zöhler Rückstand auf Silz/Mötz und ist punktegleich mit den Milsern. Letztere müssen am Samstag zur Union nach Innsbruck, deren Formkurve steil nach oben zeigt und mit einem Sieg vor zwei Wochen gegen Silz/Mötz den bisherigen Höhepunkt erreichte (und – leider – mit einem 3:1-Sieg in Natters eine Fortsetzuing fand).

3. Die Kemater Blues fordern den Klassenprimus aus dem Oberland im direkten Duell. Da gibt es nur noch eines zu sagen: "Auf geht's – Come on you Blues" - zu sehen am Sonntag, dem 24. April um 16 Uhr im Silzer Stadion.

Auch Oberperfuss geht ran

Dieser Sonntag wird sowieso ein Feiertag für alle Fußballfans: Bevor die Kemater antreten, steigt nämlich in der Landesliga West auch in Oberperfuss das Duell der Klassenbesten. Der FC Beton Weber Oberperfuss fordert in der Matinee am Sonntag, dem 24.4. um 11 Uhr den souveränen SV Längenfeld. Die Devise ist sonnenklar: Wollen die Oberperfer die Längenfelder im Titelkampf noch ordentlich fordern, müssen am Sonntag drei Punkt her! Auch hier darf man allen Fußballfans eines raten: Unbedingt dabei sein – Fußball in Oberperfuss ist immer ein Erlebnis!

Sellraintaler biegen den ungeschlagenen Tabellenführer

Ergebnisse:

HYPO Tirol Liga:

Natters I –Union 1:3 (0:2)

Tor: A. Plattner

Kematen – Prutz/Serfaus 1:0 (1:0)

Tor: M. Plattner

Völser SV – Zirl 2:0 (1:0)

Tore: Riehle, Hesina

Landesliga West:

Schönwies/Mils – Oberperfuss 2:2 (0:0)

Tore: Heis, Eigentor

Gebietsliga West:

Tarrenz –Axams/Grinzens 1:5 (1:4)

Tore: Göbbel (2), Simic (2), S. Madersbacher

Götzens – Seefeld 1:1 (0:0)

Tor: Weichselbraun

1. Klasse West:

Sellraintal – Mieming 1:0 (1:0)

Tor: P. Haider

2. Klasse Mitte:

Natters Ib – Münster Ib

Sonntag, 17.4., 17.30 Uhr

2. Klasse West:

Völs Ib – Grins 4:1 (1:1)

Tore: Mayr (2), Hochrainer, Putzer,

Anpfiff

HYPO Tirol Liga:

Volders – Natters I

Sa., 23.4., 17.30 Uhr, Volders

Münster – Völs I

Sa., 23.4., 16 Uhr, Münster

Silz/Mötz – Kematen

So., 24.4., 16 Uhr, Silz

Landesliga West:

Oberperfuss – Längenfeld

So., 24.4., 11 Uhr, Oberperfuss



Gebietsliga West:

Pitztal – Götzens

Sa., 23.4., 18 Uhr, Arzl

SPG Axams/Grinzens – Paznaun

Sa., 23.4., 16 Uhr, Axams

1. Klasse West:

Ried – Sellraintal

Fr., 22.4., 19.30 Uhr, Ried i.O.

2. Klasse Mitte:

Volders Ib – Natters Ib

Sa., 23.4., 15 Uhr, Volders

2. Klasse West:

Pians/Strengen – Völs Ib

Sa., 23.4., 17 Uhr, Pians

