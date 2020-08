Soooo lange ist es her, dass die Teams letztmals in einem Ligabewerb die Klingen kreuzen durften – und dann gab es beim Comeback der HYPO Tirol Liga ein Derby, dass die Fans beider Lager von den Sitzen riss: Der FC Koch Türen Natters hatte beim Schlagabtausch mit dem SV Bäcker Ruetz Kematen das bessere Ende für sich und siegte mit 6:4!

Auch in der Natterer "Chairman-Arena" wurde fieberhaft gearbeitet, um alle Auflagen erfüllen zu können. So gab es eine Premiere: Erstmals wurde auf der Ostseite ein eigener Gästesektor eingerichtet. Da wie dort war Abstandhalten angesagt. Keinen Abstand gab es auf dem Feld – da ging es voll zur Sache!

Remis zur Halbzeit

Die Gastgeber hatten den besseren Start und die Führung bereits kurz nach Anpfiff in greifbarer Nähe, während die Kemater sichtlich Mühe hatten, ins Spiel zu finden. Dann kam es aber ganz anders, als Maximiian Plattner einen groben Schnitzer der Natterer Defensive nützte. Die Freude währte kurz, weil Felix Stöckl in der 19. und Lorenz Stöckl in der 26. Minute die sich bietenden Möglichkeiten verwerteten. Die Gäste erwiesen sich in weiterer Folge als gnadenlos effektiv, kamen kaum zu Chancen, aber durch Niklas Zauner noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich.

Schlagabtausch

In der zweiten Hälfte gestalteten beide Teams die Auseinandersetzung zu einem waren Spektakel. Als Alexander Plattner in der 47. und Maximilian Hofer die Natterer mit 4:2 in Front brachten, war klar, dass dies noch nicht alles gewesen sein konnte. Die Kemater meldeten sich binnen drei Minuten zurück: Maximilian Plattner aus einem Elfmeter in der 74. und Oliver Kuen in der 77. Minute steigerten die Dramatik. Für die Matchpoints sorgten allerdings die Hausherren: Maximilian Hofer jagte das Leder zum Tor des Tages ins Kreuzeck – und in der Nachspielzeit machte Philipp Pfurtscheller mit dem 6:4 alles klar. Zu diesem Zeitpunkt standen nur mehr neun Kemater auf dem Platz – David Pohler (90.) und Andi Zangerl (93.) wurden von Referee Alexander Brugger vorzeitig vom Feld geschickt!

Fazit: Tolle Werbung für den Fußball durch zwei starke Teams, ein verdienter Sieg für das Team von Coach Alex Pfurtscheller und ein verpatztes Debüt für den neuen Kematen-Trainer Christoph Aschenwald!