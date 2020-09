Perfekte Kenntnisse der italienischen Sprache sind nicht notwendig, um hierzulande "Pizza & Pasta con amore" mit Italo-Flair genießen zu können. In der CYTA-Shoppingwelt in Völs heißt es ab sofort "Benvenuto L'Osteria". Außerdem wurde der CYTA-Westeingang neu gestaltet und unweit davon gibt es im ersten Obergeschoss in der neuen "ACTION"-Filiale jede Menge Aktionen!

Elegante und warme Farbtöne heißen die Kunden im neu gestalteten Westeingang willkommen und bieten hinter der offen Fassade Raum für das gastronomische Highlight. Alle Liebhaber der italienischen Küche haben dort ab sofort einen neuen Treffpunkt. Vor kurzem öffnete die zweite L'Osteria-Filiale in Tirol ihre Pforten. L’Osteria verbindet auf einzigartige Weise authentisch italienische Küche mit hochwertigem Design und jeder Menge Flair.

Kurzurlaub in Italien

„Ein Besuch bei uns fühlt sich schnell wie ein Kurzurlaub in Italien an. L’Osteria ist ein Ort, an dem sich die Menschen wohlfühlen, sich entspannt zurücklehnen und einfach genießen können“, macht Maria Klara Heinritzi, Geschäftsführerin der Alpin Restaurant GmbH Lust auf italienische Lebensfreude. Im Lokal und auf der großzügigen, sonnigen Terrasse, umgeben von Oleander und duftendem Jasmin, schmecken Pizza und Pasta gleich doppelt so gut – also perfekte Voraussetzungen für eine entspannte Mittagspause oder einen schönen Ausklang nach einem langen Tag. Typisch L’Osteria werden auch in der CYTA Shoppingwelt alle Gerichte stets frisch und mit viel Amore in der offenen Küche, der „CUCINA“, zubereitet. Wer sein Essen lieber zuhause verspeisen möchte, kann sein Lieblingsgericht auch einfach ganz bequem online bestellen und selbst abholen.

L'Osteria-Direktor Tonino Sofrá, Maria Klara Heinritzi und Restaurantleiterin Stephanie Pichler garantieren für italienische Gaumenfreuden!

Foto: CYTA

hochgeladen von Manfred Hassl

Italo-Flair

... gab es bei der glanzvollen Eröffnung der neuen Location freuten sich Maria Klara Heinritzi, Tonino Sofrá (Direktor L’Osteria Österreich) und Stephanie Pichler (Restaurantleiterin L’Osteria CYTA) über viele Gäste, die das Italo-Flair in vollen Zügen genießen konnten. Die CYTA-Eigentümer Stefan Rutter und Christian Harisch, CYTA-GF Erich Pechlaner, LA Sophia Kircher, LA Mario Gerber, Daniela Schogger (FIAT-Austria), Autohaus Lüfter-Chef Harald Nössig, der Völser Vizebgm. Anton Pertl und viele weitere Gäste zeigten sich begeistert.

Apropos FIAT: Die CYTA-Shoppingwelt verlosen zusammen mit L’Osteria einen nigelnagelneuen FIAT 500 Hybrid Lounge powered by Autohaus Lüftner einen TUI Reisegutschein und ein L'Osteria Family&Friends-Abendessen. Teilnahmekarten können noch bis 30. September in der L'Osteria-Gewinnbox eingeworfen werden.

ACTION and more

Nicht nur die neue Lokalität, sondern auch der CYTA Westeingang sowie die beiden neu entstandenen Shops "TUI Reisebüro" und "Uhren Outlet" überzeugen in neuem Design. Außerdem eröffnete der Non-Food-Discounter "Action" seine Filiale. Mit rund 6000 Artikeln bietet "Action" seinen Kunden ein umfassendes Angebot an Produkten des täglichen Bedarfs zum kleinstmöglichen Preis. Und es wird niemals langweilig: Zwei Drittel der Produkte sind dynamisch und wechseln ständig, während ein Drittel dauerhaft angeboten wird. Jede Woche gibt es mehr als 150 neue Artikel zu entdecken.

