Laner Schuhe, Taschen und Reisegepäck ist wieder zurückgekehrt. „Wir freuen uns, wieder in der CYTA zu sein“, so Bert Laner, Geschäftsinhaber in 2. Generation und Betreiber von insgesamt 18 Laner-Filialen in Tirol und Salzburg.

„Herausfordernde Zeiten können wir nur gemeinsam mit unseren treuen Stammkunden überstehen", ist der Firmenchef überzeugt. "Wir hatten so viele Kundenanfragen, dass wir uns entschlossen haben, in die CYTA-Einkaufsstadt nach Völs zurückzukehren. Wir sind bereits nach wenigen Tagen sehr froh, diesen Schritt gemacht zu haben.“

Aktivität trotz Lockdown

In der Zeit der Lockdowns wurden zwei Filialen in Tirol komplett modernisiert und zusätzlich die neue Filiale in der CYTA gebaut. "Wir hoffen natürlich, dass sich so rasch wie möglich wieder unser gewohntes Leben einstellt. Wir freuen uns sehr, unsere Kunden wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, so Bert Laner. Die Laner-Filiale in der CYTA führt Damen-, Herren und Kinderschuhe, Reisegepäck, Handtaschen und Geldbörsen in größtmöglicher Vielfalt und Auswahl.

Begeistert vom Comeback zeigten sich auch CYTA-Geschäftsführer Erich Pechlaner und der Völser Bürgermeister Erich Ruetz. "Es ist großartig, dass diese renommierte Firma wieder unter unserem Dach ist", so der Geschäftsführer.

Firmenchef Bert Laner und sein starkes Verkaufsteam in der Filiale CYTA Völs.

Foto: Hassl

hochgeladen von Manfred Hassl

Firmengeschichte

Gegründet wurde die Fa. Laner Schuh GmbH 1959 von Engelbert Laner (82) in Kiefersfelden in Deutschland. Bis Ende der 60iger Jahre vertrieb der aus dem deutschen Grenzort Oberaudorf stammende Kaufmann sein Sortiment über den Groß- und Einzelhandel im bayerischen Raum. 1970 eröffnete Laner zeitgleich mit der Eröffnung des DEZ-Einkaufszentrums ein Schuhgeschäft in Innsbruck und damit seinen ersten Standort in Tirol.

Stammsitz 1990 nach Tirol verlegt

Das kontinuierliche Wachstum mit der Eröffnung weiterer Filialen in mehreren Tiroler Einkaufszentren sowie die Erweiterung des Sortiments trugen dazu bei, dass die Familie Laner die Firmenzentrale endgültig nach Tirol verlegte. Die Verwaltungsräumlichkeiten befinden sich seither im DEZ-Einkaufszentrum, das Zentrallager wird in Rum betrieben.

Mit Bert Laner (48) ist seit 2000 in der Geschäftsführung auch die zweite Generation vertreten. Dass sich das Unternehmen Laner bei der Standortwahl seiner Filialen ausschließlich auf Einkaufszentren konzentriert, bestätigt der gebürtiger Tiroler, der in Niederndorferberg bei Kufstein aufgewachsen ist und lebt heute in Innsbruck lebt. „Wir bemühen uns seit über 50 Jahren, unseren Kunden die besten Standorte und modernsten Geschäftsräume zu bieten. Wir verfolgen eine konsequente Geschäftspolitik nach dem Motto „immer nah und vor Ort beim Kunden zu sein.“

Top 10 in Österreich

Der LANER-Schuh GmbH ist es als modernes Familienunternehmen und durch eine konsequent verfolgte Unternehmensstrategie gelungen, sich im Konzert der großen internationalen Schuh-Handelsketten und Diskonter erfolgreich zu behaupten und seine Marktposition in Tirol nicht nur zu festigen, sondern auch auszubauen. In Österreich zählt LANER zu den Top 10 in der Schuhbranche.

