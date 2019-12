Für das Freizeitzentrum Axams gab es ein Christkindl! Natürlich nicht für die Einrichtung an sich, sondern für die dort Bediensteten!

Schwimmbad, Sauna, Wellnessbereich, beste Gastronomie – eigentlich ist dort fast alles vorhanden, was gebraucht wird. Bis vor kurzem aber eben nur "fast". Was fehlte, war ein Dienstfahrzeug für Besorgungen und andere dienstliche Zwecke.

Für das Ende der "autolosen Zeit" sorgten viele Wirtschaftstreibende, die im FZZ Axams auch immer dafür sorgen, dass die Einrichtungen am neuesten Stand sind, erklärt Geschäftsführer Michael Kirchmair: "Mit Unterstützung der Unternehmer ist es gelungen, ein Dienstfahrzeug anzuschaffen – sozusagen gab es ein Christkind auf vier Rädern. Die anfallenden Aufgaben werden dadurch sehr erleichtert und ich möchte mich bei allen, die dazu beigetragen haben, herzlich bedanken!"

Jedes Ding hat zwei Seiten – so auch das Dienstfahrzeug des Freizeitzentrums Axams!

Foto: Hassl

hochgeladen von Manfred Hassl

Feierliche Übergabe

Klarerweise erfolgte die Übergabe im Rahmen einer kleinen Feierstunde vor Ort. Der "Opel Combo" aus dem Autohaus Falbesoner wurde den neuen Besitzern ausgefolgt, ehe die "Spender" sowie auch Eigentümervertreter Bgm. Christian Abenthung zu einem gemeinsamen Mittagessen – natürlich im Restaurant Freizeitzentrzm – geladen waren.

Folgende Firmen haben den Ankauf ermöglicht:

Auer Haustechnik & Wellness, Malerei Geiler, Spechtenhauser Sicherheits- und Umwelttechnik, Axamer Lagerfachmarkt, Tischlerei Mösl,Elektro Mösl, Raiffeisenbank Westliches Mittelgebirge, H&W Fliesen Axams, Maschinenring, Hollu und Autohaus Falbesoner

Weitere Berichte: www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge