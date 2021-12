Der „Lehrling des Monats Dezember 2021“ heißt Tobias Fabian Falkner. Der junge Mann kommt aus Axams und absolviert eine Lehre zum Zahntechniker im vierten Lehrjahr beim Zahntechnischen Meisterlabor Gneist Dental in Götzens.

„Tüchtige junge Menschen wie Tobias Fabian Falkner sind die Zukunft unseres Landes. Der Lehrberuf mit seiner dualen Ausbildung in Österreich findet auch international größte Beachtung. Viele Länder beneiden uns um diese Fachkräfte-Ausbildung“, weiß Landesrätin Beate Palfrader. „Mit der Auszeichnung ‚Lehrling des Monats‘ will das Land Tirol bewusst seine Wertschätzung für engagierte Lehrlinge unterstreichen. Damit wollen wir auch den hohen Stellenwert der Lehre für Wirtschaft und Gesellschaft stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankern. Nur so wird es uns gelingen, in der Zukunft einen größeren Fachkräftemangel so gut wie möglich zu verhindern."

YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Vorzugsschüler

Tobias Falkner hat die dritte Klasse an der Landesberufsschule Baden mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Vom Betrieb wurde er besonders für seine Kollegialität und Pünktlichkeit gelobt.

In seiner Freizeit engagiert er sich in zwei sportlichen Ehrenämtern: Tobias ist Trainer und Mitglied des Skiclubs Axams und des Karatevereins ShuHaRi Kematen und widmet sich auch Beachvolleyball sowie Minigolf. Auch die Skilehrer-Anwärterprüfung wurde bereits mit Erfolg absolviert.

Durchstarten

„Durch die Corona-Pandemie sind bei uns in den Sportvereinen immer wieder Wettbewerbe abgesagt und Trainings ausgesetzt worden. Auch haben einige Mitglieder die Vereine verlassen. Aber derzeit starten wir gerade wieder durch“, freut sich Tobias. „Ich trainiere sehr gerne mit den Kindern. Das macht mir viel Spaß. Und beim Karateverein haben sich wieder viele Kinder neu angemeldet.“

Wie wird man „Lehrling des Monats“?

Die Auszeichnung ‚Lehrling des Monats‘ wird für besondere Leistungen am Arbeitsplatz und in der Berufsschule sowie besonderes gesellschaftliches Engagement vergeben.

Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury aus VertreterInnen des Landes Tirol, der Wirtschaftskammer Tirol, der Arbeiterkammer Tirol und der Berufsschulen. Der „Lehrling des Jahres“ wird im Folgejahr im Rahmen einer Galanacht aus dem Kreis der zwölf Lehrlinge des Monats gewählt.

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge