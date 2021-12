91 Jahre nach Gründung des Völser Familienunternehmens Schwarzenberger übernimmt nun mit Markus Schwarzenberger die vierte Generation das Ruder.

Zum vierten Mal in der Unternehmensgeschichte des Völser Handelsunternehmens findet nun eine Übergabe vom Vater an den Sohn statt: Mit Anfang des Jahres 2022 wird Markus Schwarzenberger die Geschicke des Betriebes alleinverantwortlich übernehmen. Senior-Chef Erich Schwarzenberger verabschiedet sich nach 40 Jahren und pünktlich zum 60. Geburtstag in den Ruhestand. Bereits seit einigen Jahren arbeiteten Vater Erich und Sohn Markus Seite an Seite, die Übergabe ist eine sorgfältig geplante.

Nicht müssen, sondern wollen

„Generationenwechsel können schwierig sein – in unserem Fall war und ist er es nicht“, sagt Seniorchef Erich Schwarzenberger. „Zumal es in unserer Familie niemals Pflicht war, dass die nächste Generation übernehmen muss, es war immer ein Wollen. Als mein Sohn Markus mir vor Jahren sagte, dass er die Nachfolge antreten möchte, war meine Freude natürlich groß. In der Folge bekam er den Raum und die Zeit, um in den Aufgabenbereich und seine Rolle hineinzuwachsen, wie schon ich durch meinen Vater.“

Gemeinsame Sache

Erich Schwarzenberger übernahm das Unternehmen – nach dem Tod seines älteren Bruders und designierten Nachfolgers – im Jahr 1986. Er entwickelte den Betrieb in typischer Schwarzenberger-Manier weiter – mit viel Mut und immer einem Plan B in der Tasche. Innovationsgeist und Wendigkeit zeichnen ihn aus und als Sohn Markus schließlich in das Unternehmen eintrat, wurde der Seniorchef nochmal mehr gefordert. In der Zeit des gemeinsamen Wirkens entstanden etwa der neue Shop in Völs und auch der Online-Verkauf startete. Mit Markus Schwarzenberger schaffte das Unternehmen bereits frühzeitig den Sprung in den digitalen Verkauf.

Backup vom Senior

Auch wenn die Übergabe unproblematisch und nahtlos vonstatten geht, ist sie dennoch keine Angelegenheit, die unberührt lässt. Die enge Zusammenarbeit von Vater und Sohn über viele Jahre machte aus den Beiden ein eingespieltes Team. Nun, da Erich Schwarzenberger sich zurückzieht, wird sich im täglichen Ablauf natürlich einiges ändern, doch greifbar bleibt der Senior nach wie vor: „Dieses Backup ist Gold wert. Man muss mit dem Vater zwar am härtesten kämpfen, aber er ist es auch, der dir nicht das sagt, was du hören willst, sondern was du hören sollst“, sagt Markus Schwarzenberger.

Herausfordernde Zukunft

Die großen Herausforderungen, die auf den neuen Geschäftsführer zukommen, liegen zum einen im Bereich der Mitarbeiter. In den kommenden Jahren werden sich einige langgediente Mitarbeiter – manche sind bereits seit 30 Jahren im Unternehmen – in den Ruhestand verabschieden. „Ein weiterer Punkt wird die Krisenaufarbeitung sein. Und dann geht es auch um das Thema Umorientierung: Wo müssen Schrauben anders angezogen werden, damit wir eine Daseinsberechtigung haben und wettbewerbsfähig bleiben? Wir genießen das Privileg, an einem der schönsten Orte Europas zu leben und zu arbeiten, haben aber auch entsprechende Nachteile gegenüber unseren Mitbewerbern, die weniger Lohnkosten stemmen müssen, günstigeren und mehr Grund zur Verfügung haben und wo auch die Logistik wesentlich einfacher ist. Das alles muss man berücksichtigen und langfristig denken.“

Zum Unternehmen

Das Völser Familienunternehmen Schwarzenberger wurde 1930 durch Johann Schwarzenberger gegründet und hat sich im Laufe der Jahrzehnte von einer kleinen Samenhandlung zum Komplettanbieter in Sachen hochqualitativem Saatgut, Samenmischungen und Begrünungszubehör entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 11 Mitarbeiter und wurde 2020 zum Tiroler Traditionsunternehmen ausgezeichnet.