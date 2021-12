Seit Anfang Dezember carven Skifahrer über die Pisten der Axamer Lizum. Mit Weihnachten – und damit so früh wie nie – können auch die Freestyler ihre coolsten Jibs, Kicks und Jumps im Golden Roof Funpark zeigen.

Seit Anfang November „überschüttelt“ Frau Holle die Axamer Lizum regelmäßig mit Neuschnee – und so zeigt sich das Skigebiet vor den Kalkkögeln bereits im schönsten Winterweiß. Dank der ausgezeichneten Schneelage kann zu Weihnachten auch der Golden Roof Funpark am Karleitenlift an den Start gehen, das war Zeit seiner Existenz noch nie der Fall.

Nervenkitzel für Adrenalinjunkies ist im Axamer Skigebiet allemal angesagt.

Foto: Axamer Lizum

hochgeladen von Manfred Hassl

20 Obstacles

In dieser Saison sorgt außerdem ein ausgeklügeltes Setup aus über 20 Obstacles für maximalen Spielraum bei jeder Session. Die ambitionierte Shaper-Crew der Axamer Lizum hat sich wieder Einiges für den individuellen Slopestyle einfallen lassen. Zwischen Butterboxen, Rails, Tubes, Jibs, Kicker, Barriers Spines und Lines finden Rider der unterschiedlichsten Levels ihre Linie. Davon können sich Freestyler schon zuhause überzeugen: Eine neue Webcam am Start des Funparks zeigt das gesamte Areal. Für den Boxenstopp ist die Sonnenterrasse der Sunnalm die erste Anlaufstelle. Die Axamer Lizum ist das größte Skigebiet im Großraum Innsbruck. Der Golden Roof Funpark gilt als „The closest ride from Innsbruck“ nur rund 20 Autominuten von der Tiroler Landeshauptstadt. Kostenlos parken auf 1.000 Parkplätzen an den Kassen und Talstationen kann man mit einer gültigen Skikarte oder Verbundtickets. Von Innsbruck pendeln außerdem Gratis-Skibusse und -Hotelshuttles.

www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge