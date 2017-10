Tag der offenen Tempeltüre im Buddhistischen Studienzentrum Deleg Rabten in Grinzens

Die Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft veranstaltet am So, den 8.10.2017 österreichweit den Tag der offenen Tempeltüre.



An diesem Tag wird auch das Buddhistische Studienzentrum Deleg Rabten in Grinzens, Neder 16, von 10.00 bis 17:00 für Interessierte geöffnet sein.



Kommen Sie uns besuchen!

Sie sind herzlich eingeladen, den wunderschön gelegenen Gebetsraum inmitten der Tiroler Berge zu besichtigen. Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.