Ü30 Party im Mittelgebirge



Wer kann sich noch erinnern, an die coole Discozeit der 80iger, 90iger!!

wir holen sie zurüch am,

Am Samstag, den 27.August erwartet alle Fans aus der Umgebung ab 21 Uhr ein großes Fest beim "Auf an Sprung" in Götzens (Talstation Götzner Bahn).

Bei der „Ü30 Party “ haben die Veranstalter alles aufgeboten, um ein buntes Programm auf die Beine zu stellen!

DJ ANDY mixt die größten Hits der 80iger,90iger

Ein MUSS für jeden Remember Disco-Begeisterten!



Die Ü30 Party im Mittelgebirge!

#Fox #italodisco #Rock #Reggae #Pop



Beginn: 21:00 - EINTRITT FREI !!

Ü30 Party



DJ ANDY (back to the 70/80 disco)