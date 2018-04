Vernissage und Bierverkostung im der Gutleben-Hofschank

20.04.2018, 18:53 Uhr

Fotokunst und Biergenuß sorgten für einen perfekten Abend in der Hofschank in Itzlranggen!

Vor kurzem ludin ihrer Hofschank in Itzlranggen zu einer Vernissage mit anschließender Zillertal-Bier-Verkostung ein. Man darf die Bilanz der Veranstaltung in drei Worten beschreiben: ein voller Erfolg! Der junge Fotografzeigte eine Auswahl seiner Landschaftsfotografien, die in den kommenden drei Monaten im Gastraum der Gutleben Hofschank zu sehen sind. Natürlich können die Bilder von beeindruckenden Naturlandschaften in Wales und Island, die persönlichen Geschichte des Fotografen erzählen, auch käuflich erworben werden.von Zillertal Bier stellte den Gästen verschiedene Biersorten vor und sorgte solcherart für Begeisterung bei allen Bierfreunden. Besonderes Aufsehen erregte das " Tyroler Zwickl Bier " – die alte Imperial-Gerstensorte für diese Köstlichkeit wird u. a. auch von Familie Gutleben angebaut. Allein die Beschreibung klingt wie eine wahre Bier-Symphonie: "Spezialbier aus 100% in Tirol angebauter Fisser Imperial Gerste und feinstem österreichischem Aromahopfen. Kraftvoll-fruchtig mit einem Hauch Mango und Maracuja!"Wer also perfekte Fotokunst mit feinstem Biergenuß verbinden will: Willkommen in der Gutleben-Hofschank in Itzlranggen!