15 Jahre CYTA-Flohmarkt – das wird gefeiert!

27.09.2017, 21:32 Uhr

Westösterreichs größter Freiflächen-Flohmarkt erfreut sich seit langem größter Beliebtheit!

„Happy Birthday“ heißt es am! An diesem Tag feiert der beliebte CYTA Flohmarkt mit einem großen Fest und einem Radio U1 Frühschoppen sein 15-Jähriges Bestehen.Für die einen ist es eine gute Gelegenheit Altes und Gebrauchtes zu verkaufen, für die anderen eine tolle Möglichkeit auf Schnäppchenjagd zu gehen – es gibt viele Gründe, den CYTA Flohmarkt am Freigelände der Einkaufsstadt CYTA in Völs zu besuchen. Denn hier gibt es jeden Sonntag (auch bei Schlechtwetter) von 07:00 – 15:00 Uhr viel Schönes und Spannendes zu entdecken: Von Büchern, Bekleidung und Kunstgegenständen über Wohnaccessoires oder Artikel des täglichen Bedarfs bis hin zu manch Kuriosem – Westösterreichs größter Freiflächenflohmarkt bietet seit mittlerweile fünfzehn Jahren ein buntes Angebot zu sensationellen Preisen.Zum Jubiläum lässt der Flohmarkt die Korken knallen. Neben zahlreichen Schnäppchen erwartet die Besucher an diesem Sonntag auch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Den Start dazu gibt ein Frühschoppen von Radio U1 mit Moderator Alex Hager.Ab 11 Uhr werden diesowieerwartet.Für eine Feststimmung ist gesorgt und ein Ausflug lohnt sich auf alle Fälle!