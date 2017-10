8. Tiroler Honigprämierung in Kematen

19.10.2017, 11:44 Uhr

Der Bienen-Züchter-Zweigverein Innsbruck und Umgebung feiert das 125-Jahr-Jubiläum im Rahmen eines Fest-Wochenendes!

Das Programm:

Bereits zum 8. Mal wurde vom Landesverband für Bienenzucht in Tirol zusammen mit der Imkerschule Imst eine Bewertung der Tiroler Honige ausgeschrieben. Über 300 Honige wurden zu diesem Wettbewerb eingereicht. Im Labor der Imkerschule wurden die Honige untersucht und einer sensorischen Bewertung unterzogen. Außerdem wurde die Aufmachung und Etikettierung entsprechend dem Lebensmittelrecht kontrolliert."Der Sinn des Wettbewerbes ist weniger der „Wettkampf“, sondern das Interesse der Imkerinnen und Imker, ob ihr Honig den hohen Qualitätsstandards unseres Tiroler Honigs entspricht", erklärt Reinhard Hetzenauer, Obmann des veranstaltenden Vereins. Der Bienen-Züchter-Zweigverein Innsbruck und Umgebung feiert an diesem Wochenende auch sein 125-Jahr-Jubiläum. Die Veranstaltung erstreckt sich an diesem Wochenende vomund findet im Haus der Gemeinde in Kematen statt.Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen.und; ab 13:00 Uhr:undwerden angebotenvon verschiedenen HonigenKerzen drehen, Wildbienenhotel bauen, …über Bienen wird vermitteltAmwird das Programm von der Inntalerpartie der k.u.k. Postmusik Tirol umrahmt.Amfinden umund umKurzvorträge zum Thema Apitherapie durch den Präsidenten der österr. Gesellschaft für Apitherapie, IMstatt.

* Grußworte und Rückblick auf die Vereinsgeschichte* Grußworte der Ehrengäste* Festvortrag von IM Anton Reitinger: Apitherapie – Bienenprodukte für die Gesunderhaltung des MenschenFrühschoppen mit der Inntalerpartie der Postmusik beim MusikpavillonBegrüßung durch Bgm. Rudolf Häusler und Prämierung der erfolgreichen Imkerinnen und ImkerEhrenschutz: Vizebürgermeister Christoph Kaufmann, Innsbruck und Bürgermeister Rudolf Häusler, KematenFür Speis und Trank ist gesorgt!