"Ärztewechsel" in Axams zum Jahresbeginn

28.12.2017, 21:47 Uhr

Dr. Wendelin Tilg tritt in den Ruhestand, seine Ordinationsräume übernimmt eine Frauenärztin – im Ortszentrum gibt es ab 2. Jänner 2018 eine Arztgemeinschaft!

Dass sich Ordinationsräumlichkeiten zu besonderen Anlässen als Partyzone eignen, wurde einmal mehr unter Beweis gestellt. Diesmal ging es aber nicht um eine Neueröffnung, sondern um eine "Pensionsfeier"! Dr.tritt seinen verdienten Ruhestand an und lud zum Abschied zu einer kleinen Party. Der Einladung leisteten Bürgermeister, Ärztekammer-Vorstand Dr., den ebenfalls bereits pensionierten Ärztekollegen Dr., Dr.und Dr., dem noch aktiven Birgitzer Arzt Dr., vielen weiteren Berufskollegen, Freunden und jenen, die seine ärztlichen Dienste in Anspruch genommen haben, Folge.

31 Jahre in der Region

Neu: Frauenärztin in Axams



Arztgemeinschaft eröffnet am 2. Jänner 2018



Der gebürtige Fisser ordinierte 31 Jahre lang in Axams, die letzten 15 Jahre in der Ordination in der Innsbrucker Straße 31. Von "Pensionsschock" kann keine Rede sein, bestätigt der baldige Mediziner a. D.: "Ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt. Künftig werde ich endlich Zeit haben, mich meinen Hobbys wie z.B. Skifahren, Berggehen etc. zu widmen. Herzlichen Dank allen PatientInnen – es war eine schöne Zeit!"Den Dank werden sicherlich viele Menschen zurückgeben, denen Dr. Wendelin Tilg mit seiner ärztlichen Kunst, seiner freundlichen Art und seiner Bereitschaft zur Hilfeleistung als praktischer Arzt, Notarzt und Feuerwehrarzt beste Dienste erweisen konnte.Die Ordinationsräumlichkeiten von Dr. Tilg bleiben nicht ungenutzt. Nach einigen Adaptierungsarbeiten wird voraussichtlich mit Ende Jänner die Frauenärztin Dr.ihre Praxis eröffnen.Nach der Pensionierung von Wendelin Tilg wird keine Lücke in der kassenärztlichen Versorgung entstehen. Dr.und Dr.eröffnen in der Sylvester-Jordan-Straße 5 im Ortszentrum (ehemaliges Schlecker-Geschäft) eine Arztgemeinschaft.Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.