Anerkennung für außergewöhnliches Engagement

09.09.2018, 22:32 Uhr

54 Persönlichkeiten wurden mit dem Verdienstkreuz und der Lebensrettungsmedaille ausgezeichnet

Tirols Landeshauptmann Günther Platter und Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher überreichten h bei einem Festakt auf Schloss Tirol bei Meran, Südtirol, die Landesverdienstkreuze und Lebensrettungsmedaillen an 54 ausgezeichnete Persönlichkeiten.„Früher fanden meist Geschichte von ‚großen‘ Frauen und Männern Einzug in die Annalen. Doch sind es die Handlungen jeder und jedes Einzelnen, die tagtäglich Geschichte schreiben – im Großen, wie im Kleinen. Wir sind heute an diesem historischen Ort zusammengekommen, um einige dieser Geschichten und die Personen, die dahinter stehen, auszuzeichnen. Die geehrten Tirolerinnen und Tiroler haben außerordentliche Zivilcourage, Mut und Engagement an den Tag gelegt und dadurch mit ihren persönlichen Geschichten auch an der Geschichte unseres Landes mitgeschrieben. Durch ihr Handeln haben sie einmal mehr gezeigt, dass Tirol ein Ort des Zusammenhaltes und der Gemeinschaft ist“, so LH Platter.

Mutige Tirolerinnen und Tiroler

Geehrte aus dem Bezirk

Zudem wurden an zwölf BürgerInnen aus Tirol und Südtirol die Lebensrettungsmedaillen verliehen. „Wir alle haben dieses eine Leben – und somit ist es wohl die größte Tat, eben jenes zu schützen. Die Tirolerinnen und Tiroler, die heute mit der Lebensrettungsmedaille ausgezeichnet werden, haben durch beherztes und selbstloses Eingreifen ihre Mitmenschen vor schlimmerem Unheil oder gar dem Tod bewahrt“, zeigt sich LH Platter beeindruckt. „Diesen mutigen Tirolerinnen und Tirolern gilt unsere höchste Anerkennung!“ betonen LH Platter und LH Kompatscher unisono.Mit dem Verdienstkreuz wurden ausgezeichnet:Bgm. a.D.aus Inzing (Verdienste um die Gemeinde Inzing)aus Axams (Verdienste um das Sicherheitswesen am Flughafen Innsbruck)Dr.aus Axams (Verdienste um die Österreichische Wasserrettung)aus Sistrans (Verdienste um den Gewerkschaftsbund)aus Schönberg (Verdienste um die Wirtschaft Tirols)Bgm. a.D.(Verdienste als Bürgermeister der Gemeinde Unterperfuss)