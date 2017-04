Aufmarsch der Tiroler Schützen in Innsbruck

30.04.2017, 20:31 Uhr

Bundesversammlung wählte eine neue Bundesleitung und stellte fest: "Wir bewahren die Tiroler Identität!"



Die neue Bundesleitung



Ehrenmajore

Der Bund der Tiroler Schützenkompanien vereint in 235 Kompanien 17.685 Schützenund Marketenderinnen! Einer der größten und bedeutendsten Traditionsverbände imAlpenraum hielt am Sonntag die jährliche Bundesversammlung in Innsbruck ab. Die Wahl der Bundesleitungsmitglieder bestätigte Major Fritz Tiefenthaler mit 96,8 % derStimmen eindrucksvoll als Landeskommandanten der Tiroler Schützen.Verdiente Bundesoffiziere wurden mit dem Titel„Ehrenmajor“ ausgezeichnet. Der Zwischenbericht im breit angelegten Reflexionsprozess „Nachdenken über uns“ bestätigte die erfolgreiche Marschrichtung: Die Schützen beschreiten gemeinsam den Weg in die Zukunft – als Bewahrer und Förderer der Tiroler Identität!Landeskommandant: Mjr.Landeskommandant-­‐Stellvertreter: Mjr.Bundesgeschäftsführer: Mjr.Bundesschriftführer und Adjutant: Mjr.Bundeskassier: Mjr.Bundesbildungsoffizier: Mjr.Bundeswaffenmeister: Mjr.Landesjungschützenbetreuer: Mjr.Bundespressereferent und Adjutant: Mjr.Bundesmarketenderin:Die bisher in der Bundesleitung tätigen Offiziere, Bundespressereferent und Adjutant, Bundesgeschäftsführer-­‐Stellvertreterund der Viertel-­‐Kommandanten a.D., wurden zu „Ehrenmajore“ des Bundes der Tiroler Schützenkompanien ernannt.

Fünf Goldene Verdienstmedaillen

Schützenmarsch

Die ranghöchste Auszeichnung für Verdienste um das Tiroler Schützenwesen ist dieGoldene Verdienstmedaille. Diese wurde, verbunden mit „Dank und Anerkennung fürbesondere und außergewöhnliche Leistungen“, an(Strassen/Viertel Osttirol),, (Fieberbrunn/Viertel Unterland),(Elbigenalp/Viertel Oberland),(Birgitz/Viertel Tirol Mitte) und(Matrei am Brenner/Bundesleitung) überreicht.Die Ehrenkompanie Rinn, die Musikkapelle Rinn und die rund 1.000 Schützen undMarketenderinnen ließen die heurige Bundesversammlung festlich ausklingen – miteinem Landesüblichen Empfang vor dem Congress und einem beherzten Marsch durch Innsbrucks Altstadt!Ein Kurzvideo vom Aufmarsch finden Sie auf