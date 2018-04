30.04.2018, 00:00 Uhr

Axamer Lederhosen im Grillpool

Die Grill Pool Challenge muss nicht mehr näher beschrieben werden. Wenn sich allerdings über 20 "Lederhosiler" in die Fluten wuchten, dann verdient dieses Ereignis zweifelsohne besondere Erwähnung. 36 Grad Wassertemperatur bildete die annehmbare Voraussetzung für die Herausforderung, die dem Vernehmen nach auch von einigen Nichtschwimmern in Lederhosen angenommen wurde.

Wie ebenfalls bekannt, dient das Spektakel auch dem guten Zweck. Lederhosenobmann Christoph Markt: "Nach der Wasserschlacht wurden Spezialitäten vom Axamer Bauernmarkt serviert. Der Erlös in Höhe von 1.000 Euro wurde an

Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt, mitgeholfen und gespendet haben.

