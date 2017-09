Blechberg Musikanten feiern daheim

30.09.2017, 00:00 Uhr

... und alle sind zur Blechberg-Night am 7. Oktober im Gemeindezentrum Grinzens eingeladen!

Nachdem die erste Blechberg-Night der Grinzner Blasmusik-Band „Blechberg Musikanten“ im letzten Jahr ein voller Erfolg war, haben sich die 12 Musiker entschieden, auch heuer zum Saisonabschluss ein Konzert in der Heimat zu geben. Wer also "handgemachte Livemusik", tolle Getränkespecials und eine starke Party-Atmosphäre zu schätzen weiß, ist amzur zweiten Blechberg Night mit 2-Euro-Party im Gemeindesaal Grinzens herzlich eingeladen.

Musikanten on Tour

Konzept funktioniert

Franz Posch ist dabei

Zwischen den beiden Veranstaltungen sind die Musikanten viel herumgekommen, wie Management-Capo Stephan Gasser erklärt: „Wir haben in diesem Jahr sicherlich unsere bisherigen Höhepunkte erlebt. Zum einen durften wir auf der Brass Wiesn in Eching bei München, einem der größten Musikfestivals des Genres, neben internationalen Größen spielen. Außerdem standen wir – neben anderen Auftritten – auch auf einem Festival in Aldein in Südtirol neben Kalibern wie der Wüdara Musi und Viera Blech auf der Bühne.“Frontmann Martin Hassl präzisiert: „Das Konzept funktioniert – innovative und cool gemachte Blasmusik rückt bei Festen und Veranstaltungen immer mehr in den Mittelpunkt. Es gibt ja auch gerade in Tirol, wo wir mehr Musikkapellen als Gemeinden haben, eine große Community. Da wir aber momentan noch mehr herumfahren als in der Region spielen, haben wir uns entschlossen, das letzte Konzert wieder daheim zu machen, weil da ist’s halt doch am schönsten.“Für alle Blasmusikfreunde haben die Blechberg Musikanten noch ein ganz besonderes Zuckerl: Unterstützt wird der Blechberg heuer von niemand geringerem als von Franz Posch und seinen Innbrügglern! Die Erfolgsformation, die wohl nicht mehr näher vorgestellt werden muss, gestaltet ab 20 Uhr den Auftakt zur 2. Blechberg-Night!