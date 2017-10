Brezn, Bier und Boarischer

15.10.2017, 03:04 Uhr

und Obmann, das traditionelle Oktoberfest. Besonders viel Zeit wurde dabei in die Gestaltung des vielseitigen Unterhaltungsprogrammes investiert. Zu den Attraktionen zählten beispielsweise eine Weinlaube, eine Nagelbar, eine Schnapsbar mit DJ und ein Schätzspiel. Wie es sich für ein richtiges Oktoberfest gehört, durften auch die Lebkuchenherzen nicht fehlen. Jungbauern-Mitglied Melanie Bucher backte und verzierte in mühevoller Kleinarbeit das süße Gebäck.Neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern verschiedenster Ortsgruppen befanden sich unter den Feierlustigen namhafte Ehrengäste. Mit(Dorfliste Gries) und(Dorfliste Gries) durften bekannte Größen aus der Politik begrüßt werden. Musikalisch gesehen, sorgten zunächst „Die Stoanlehnbuam“ aus Gries für die originale Wiesnstimmung. Im Anschluss konnten die Gäste die Erfolgsgranaten aus dem Zillertal willkommen heißen. Die „Zillertaler Mander“ heizten den Partylustigen mit Hits wie „Mit Leib und Seel a Bauer“ oder „Boarisch weart heit tonzt“ so richtig ein.Fazit: In der Baracke steppte der Bär!