Bundesversammlung der Tiroler Schützen

29.04.2018, 18:34 Uhr

Elf Leitmotive, Denktag und das Alpenregionstreffen in Mayrhofen als Höhepunkte des Jahres!

Die Abordnungen der 235 Schützenkompanien aus dem ganzen Land boten am Sonntag ein buntes Bild. Und ebenso vielfältig waren die Themen der alljährlichen Versammlung des Bundes der Tiroler Schützenkompanien: Der Rückblick auf das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen des erfolgreich abgeschlossenen Nachdenkprozesses. Dazu gehen die Vorbereitungen zum 25. Alpenregionstreffen in Mayrhofen in die finale Phase und in der nahen Zukunft befassen sich die Tiroler Schützenkompanien mit den „Denktagen 1918 – 2018“, als auch mit dem geplanten Andreas-Hofer-Museum in Mantua.

Nachdenkprozess

Alpenregionstreffen

Auszeichnungen

Die rund 1.000 delegierten Schützen und Marketenderinnen aus ganz Tirol freuten sich über das Endergebnis des Nachdenkprozesses, der unter dem Motto „Auf dich kommt es an!“ elf Leitmotive hervorbrachte. Diese wurden gemeinschaftlich in einem Reflexionsprozess, begleitet von intensiven Diskussionen, eingehenden Arbeitssitzungen und der gewissenhaften Auseinandersetzung mit brennenden und aktuellen Themen, erarbeitet. Das partizipative Grundsatzdokument stellt nun die Weichen für die zukünftige Ausrichtung und Schwerpunktsetzung im Schützenwesen: „Die elf Leitmotive geben uns Orientierung in unserem Denken und Handeln, in unserer ehrlichen Arbeit für unsere gemeinsame Heimat. Und dabei kommt es auf jede und jeden an. Auf dich kommt es an!“ unterstrich Landeskommandant Major Mag. Fritz TiefenthalerDie Alpenregion der Schützen umfasst den Bund der Bayerischen Gebirgsschützenkompanien, den Bund der Tiroler Schützenkompanien, den Südtiroler Schützenbund und die Federazione Schützen del Welschtirol. Die Alpenregion wurde am 13. April 1975 in Innsbruck gegründet und zählt mittlerweile rund 32.000 Mitglieder. Das erste Alpenregionstreffen fand am 30. Juli 1978 in Mutters statt. Heuer treffen sich die Schützenbünde erneut im Bundesland Tirol, nachdem im 2-Jahres-Rhythmus die Länder abwechselnd als Gastgeber auftreten. Das Jubiläumstreffen findet vomin Mayrhofen im Zillertal statt. Für die große Festveranstaltung am Sonntag, 27. Mai 2018, haben sich 10.500 Schützen und Marketenderinnen angemeldet! Die höchste Auszeichnung – die Goldene Verdienstmedaille – wurde an Landes-Kdt.Stv. Major Christian Meischl aus Lans, Ehrenobmann und Ehrenleutnant Hans Witzeneder aus Innsbruck, Major Siegfried Juen aus Kappl und Ehrenhauptmann Josef Ager aus Bad Häring verliehen.Die neu gegründete "Josef-Rainer-Schützenkompanie Söll" wurde im Bund der Tiroler Schützenkompanien aufgenommen. Der landesübliche Empfang mit der Ehrenformation der Schützenkompanie Landeck und der Musikkapelle Landeck/Perjen beendete die Bundesversammlung 2018.