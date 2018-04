Cello-Konzert mit allen Sinnen

22.04.2018, 21:16 Uhr

Gemütliches Wohnzimmerflair mit besonderem Geruch und Akustik.

Ein Konzert in einer Tischlereiwerkstatt - für manch einer mag dieses Konzept etwas ungewöhnlich klingen. Spätestens nach dem fulminanten Konzert des Cellisten- Duos "Cemplified" war dieses Vorhaben aber Jedermann klar. Im Rahmen eines Unternehmertreffens beschlossenund Obfrau des Kultur.Werk.Axamsihre gemeinsame Planung in die Tat umzusetzen und organisierten diese musikalische Veranstaltung an einem außergewöhnlichen Ort. Dass dieser Plan ein wahrer Glückstreffer war, zeigte die Resonanz der Zuhörer. Diese waren schlichtweg begeistert. Und das nicht zuletzt aufgrund der Cello-Darbietung. Besonders viel Applaus erntete das Duo für die selbstkomponierten Werken, wie "Fole Waesh" oder "Nisserat".