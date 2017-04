Chorkonzert zum Muttertag in Birgitz

Der Verein der „Musik- und Kulturfreunde Birgitz“ lädt am Freitag, den 12. Mai, um 20 Uhr in den Kultursaal Birgitz zu einem Konzert. Unter dem Motto „Konzert zum Muttertag“ singen und musizieren der Kirchenchor Birgitz, Annemarie Fritz-Harfe, Barbara Aichner- (Violine) und Chorleiter Maximilian Bauer (Klarinette).

Er freut sich dabei besonders, seinen Kirchenchor diesmal in einen „weltlichen Birgitzer Chor“ zu verwandeln. Bei diesem Konzert gestaltet der Chor einen kleinen Streifzug durch das Reich der Chormusik. Dabei stehen Liebeslieder, deutsche Volkslieder von Johannes Brahms genauso wie Frank Sinatras berühmtes „ May Way“ auf dem Programm. Annemarie Fritz wird mit Barbara Aichner und Max Bauer das Programm instrumental ergänzen und den Bogen ebenfalls vom Volksmusikstück bis zum Musical spannen. Maximilian Bauer moderiert, der Kirchenchor übernimmt die Bewirtung, Bürgermeister Markus Haid den Ehrenschutz für dieses Konzert. Ein unterhaltsamer Abend steht bevor und der Verein freut sich auf zahlreichen Besuch! Wie immer bei freiwilligen Spenden.