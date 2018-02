Der Joggl lebt – der Völser Fasching auch!

04.02.2018, 18:41 Uhr

Die Symbolfigur wurde zum Leben erweckt – Huttlerbürgermeister übernahm die Amtsführung!

Pünktlich nach dem Blasiussegen und der Ansprache durch Bgm.ist ER wieder auferstanden. Die fünfte Jahreszeit ist somit auch in den Marktgemeinde angebrochen und damit ist der Startschuss für das bunte Treiben des– der Symbolfigur des Völser Faschings – gefallen. Um diesen Feiertag (der in Völs auch kirchlich gefeiert wird) der Fasnachter anständig zu feiern, wirkten beim Festakt nicht nur die Völser Faschingsgilde unter Obmann Bruno Pertl, sondern auch weitere Vereine mit. Dieses Spektakel ließen sich selbstverständlich viele Ehrengäste nicht entgehen, was wiederum die Ehrentribüne an ihre Belastungsgrenzen führte. Dass Bürgermeister Erich Ruetz sämtliche Rechte und Befugnisse an den per sofort regierenden Huttlerbürgermeisterabzugeben hatte, gehört ebenso zur Tradition wie die Symbolfigur des Joggl. Daran konnte weder die Anwesenheit der Lienzer Bürgermeisterinnoch des Sellrainer Ortschefsetwas ändern, die ihren kurzfristig entmachteten Amtskollegen mit der Aussicht auf etwas mehr Freizeit in den kommenden Tagen trösteten und dem Fasnachts-Amtsinhaber ihre Referenz erwiesen.