Der "Tiroler Adler" ist gelandet!

20.04.2018, 20:23 Uhr

Flugbegeisterte Tiroler erfüllten sich mit der "Antonov AN-2" einen fliegerischen Traum!

"Antonov AN-2" – alle Airliner schnalzen bei der Erwähnung dieses Namens mit der Zung – und wo sie landet, sorgt sie für größtes Aufsehen. Schließlich handelt es sich um eine Legende der Luftfahrt! Die Maschine ist mit einer Spannweite von mehr als 18 Metern der größte einmotorige Doppeldecker der Welt. Robust und zuverlässig braucht die Maschine bei Start und Landung keinen Luxus, selbst unbefestigte Pisten und kurze Runways werden souverän gemeistert.. Der wahre Luxus offenbart sich im Inneren: Stil, edles Ambiente und das nostalgische Flair der großen Zeit der Luftfahrt lassen die Herzen der Passagiere höherschlagen.

Tiroler Adler

Starker Partner Luis Trenker

Den "fliegenden Traum" erfüllten sich vier flugbegeisterte Tiroler, die ihre Leidenschaft fürs Fliegen, Abenteuerlust sowie die Vision, beides in eine Geschäftsmodell zu formen, in die Tat umsetzten und der Legende auch einen neuen Namen gaben: "Tiroler Adler"!Der Linienpilot Gerhard Grohmann sowie die Unternehmer Andreas Haider ("Andys Fachwerkstatt, Axams), Christian Raudner (FIDES Versicherung & Finanzberatung GmbH) und Wolfgang Weitzer stehen für "Adventure Wings GmbH". Angeboten werden nicht nur Rundflüge. Wer beispielsweise die Hochzeit, ein Jubiläum, eine Firmenfeier etc. mit einer besonderen Note gestalten will, kann den "Tiroler Adler" samt Crew buchen. Sicherheit dabei natürlich an erster Stelle. Das Flugzeug wird laufend gewartet und von erfahrenen Berufspiloten geflogen.In Kooperation mit der erfolgreichen alpinen Lifestylemarke Luis Trenker erhielt die Antonov-AN2 ein individuelles Luis-Trenker-Branding. Aber nicht nur das Äußere verbindet die beiden Kooperationspartner Luis Trenker und Adventure Wings, sondern auch Qualitätsanspruch, Stil und das Streben nach dem Besonderen.Das Team des „Tiroler Adlers“ stellte seine Premiere in Innsbruck gleich in den Dienst einer guten Sache. Vier Tiroler Kinder, die von seltenen, bis jetzt unheilbaren Muskel- erkrankungen (Muskeldystrophie Duchenne und Spinale Muskelatrophie) betroffen und damit in ihren Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, wurden mit ihren Begleitpersonen zum Alpenrundflug eingeladen.„Es ist bewundernswert, wie unsere kleinen Fluggäste mit ihrer Krankheit umgehen. Uns macht es große Freude, ihnen das Erlebnis des Fliegens zu ermöglichen und die Tiroler Berge von oben zu zeigen“, so Christian Raudner, Sprecher von Adventure Wings.Mehr Infos über den "Tiroler Adler" sowie über Buchungsmöglichkeiten gibt es ab sofort aufder Website www.tiroleradler.tirol