Der "Zigeuner Boxer" im Jugendzentrum

27.04.2018, 15:56 Uhr

Das Kultur.Werk.Axams, das Tiroler Landestheater und Stefan Riedl ermöglichten einen tollen Abend!

Vor kurzem wurde im Jugendraum Chill Island in Götzens das Jugend-Theaterstück "Zigeuner Boxer"aufgeführt. Einhelliger Tenor der jungen BesucherInnen: Das "Ein-Mann-Stück" mit Schauspieler Stefan Riedl ging unter die Haus. Es war eine informative, tiefgehende und sehr spannende Aufführung, die zum Denken anregte. Simone Unterweger, Leiterin von "Jugend im Mittelgebirge: "Ein herzliches Dankeschön an Stefan Riedl. Er hat unseren jugendlichen Besuchern den Weg zum Abbau von Vorurteilen gezeigt und so manchen Gedanken mit nach Hause gegeben. Danke auch an das Kultur.Werk.Axams und das Tiroler Landestheater, die diesen tollen Abend ermöglicht haben!"