Die Feuerwehr und die Maibaumkraxler

01.05.2017, 22:19 Uhr

Völser Feuerwehr lud zu einem Blaulichttag und einem Tag der offenen Tür!

Was hat ein Tag der offenen Tür mit dem Maibaumkraxeln zu tun? Ganz einfach – die Feuerwehr Völs lud nicht nur andere Feuerwehren sowie Blaulichtorganisationen zur Leistungsschau, sondern stellte dem Datum angemessen auch einen Maibaum auf. Angesichts dieser Vielfalt stürmten die Besuch das Gelände und überzeugten sich von den der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr, der Rettung und der Polizei. Gleich zwei Hubschrauber waren vor Ort, es gab Einblicke in die Ausstattung der Fahrzeuge, Erklärungen durch die Experten und natürlich Ausflüge in luftige Höhen mittels Drehleiter.