Die "Ohrenschmalzler" am Muttertag im Blumenpark

Blumenpark Seidemann , 6176 Völs AT

Eine Muttertags-Matinee mit der beliebten Band aus dem Oberland!

Die beliebte Oberländer Formation "Die Ohrenschmalzler" bringen nicht nur Mütter-, sondern ALLE Frauenherzen zum Schmelzen. Allerdings gibt es wohl keinen besseren Termin für eine Matinee am Sonntagvormittag als den 14. Mai 2017, die im Blumenpark Seidemann zwischen Völs und Kematen ab 10.30 Uhr beginnt.

"Akkordeon, Kontrabass, Stimme, Gitarre, und Perkussion entzünden ein intimes Feuerwerk raffinierter Gefühle. Die Ohrenschmalzler servieren ein Freudenfest für die Sinne" – so stellt sich die Band vor.

Selbstverständlich gibt es dazu wieder Erwins hausgemachtes Muttertagsmüsli sowie viele weitere Köstlichkeiten gegen einen geringen Unkostenbeitrag – der Eintritt in den Blumenpark ist aber selbstverständlich frei!