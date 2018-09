"Dottore Amore" ordiniert in Götzens

15.09.2018, 13:20 Uhr

Der Theraterverein Götzens zeigt in der Herbstsaison wieder ein spektakuläres Musical!

Inhalt

In Götzens rührt sich wieder was – zumindest auf der Theaterbühne des Gemeindezentrums. "Dottore Amore" ist ein Musical aus der Feder von Spielleiterin Anni Volderauer, das der Theaterverein Götzens ab Oktober auf den Spielplan gesetzt hat.Nicht jeder freut sich über eine Erbschaft – noch dazu, wenn man zum Erbantritt die geliebte Heimat verlassen muss. Nur gut, dass es Familie, Freunde und feurige Italiener gibt, die einem die Bürde des Hotelbesitzes etwas leichter machen. Erholungssuchende treffen auf jugendliche Partytiger, freundliche Autofahrer, Fischverkäufer und Straßensänger – und im "Ristorante Cappuccino" ist mächtig was los. Als dann auch noch Amors Pfeil durch die Lüfte saust, ist "Dottore Amore" gefragt ...

Spieltermine:

Wer mehr wissen will, muss vorbeikommen. Das Musical feiert amPremiere.Sa., 6.10., Fr., 12.10., Sa., 13.10., Fr., 19.10., Fr., 2.11., Sa., 3.11., Fr. 9.11., Sa., 10.11., Fr., 16.11. und Sa., 17.11., Beginn jeweils um 20 Uhr im Gemeindezentrum Götzens.Der Vorverkauf läuft bereits unter der