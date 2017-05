Ehrung für verdiente Persönlichkeiten in Kematen

09.05.2017, 18:53 Uhr

Je zwei Ehrenzeichen und zwei Ehrenringe der Gemeinde Kematen wurden verliehen!

Der Tag des Kirchenpatroziniums ist in Kematen auch immer ein Tag der Ehrungen. Dem gemeinsamen Gottesdienst folgte ein landesüblicher Empfang in Anwesenheit von Alt-LHl und LRAnschließend lud die Gemeindeführung zum Festakt. Unter der Regie von "Zeremonienmeister"überreichten LRBgm.und Vizebgm.die hohen Auszeichnungen.undwurden mit dem Ehrenzeichen der Gemeinde Kematen geehrt. Feuerwehrkommandant a.D.unddurften den Ehrenring der Gemeinde in Emfpang nehmen. Im Anschluss gab es für die Geehrten und ihre Familen noch ein gemütliches Beisammensein.