Ein bunter Mix auf der Terrasse

30.04.2018, 00:00 Uhr

Die neuesten Trends in Sachen Terrassengestaltung gibt es bei Biogärtner Erwin Seidemann.

In der ersten Bio-Blumengärtnerei Österreichs ist in diesen Tagen mächtig was los. Meistergärtner Erwin Seidemann steht im Mittelpunkt der Gartenfreunde. Klarerweise weiß er auch alles über die neuesten Trends bei der Gestaltung der Terrasse. "Der bunte Mix auf der Terrasse ist heuer in", so der Experte, der auch gleich präzisiert: "Das bedeutet, dass möglichst drei Sorten in einer einzigen Blumenkiste vorhanden sind. Etwas Nützliches wie z. B. Bienennährpflanzen, etwas Essbares – hier bieten sich Minitomaten an – sowie eine blühende Balkonblume.

Schafwolldünger





Zitrusfrüchte

Die große Terrasse

Klarerweise muss darauf geachtet werden, dass man die Bedürfnisse der Pflanzen aufeinander abstimmt sowie den richtigen Dünger benützt, weiß Erwin Seidemann: "Schafwolldünger bietet sich hier förmlich an. Das ist der Bio-Dünger, der für alle Pflanzenarten geeignet ist, weil er Nährstoffe langsam abgibt. Dadurch nimmt jene Pflanze, die viel braucht, die Nährstoffe schneller auf. Die langsamere bekommt aber auch noch ihren Teil. Eine Hand voll Schafwolldünger pro Trog ist die richtige Menge. Erwiesen ist auch, dass Pflanzen, die mit Schafwolle gedüngt werden, weniger Läuse, aber höhere Stress- und Trockentoleranz aufweisen."Ebenfalls im Trend liegen Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Olivenbäumchen und Freilandpalmen! Wohlgemerkt: Die Rede ist hier immer noch von der Terrasse, wo man neue Wege gehen sollte. Beispielsweise steht ein Zitronenbaum in einem großen Topf (guter Geruch, Früchte können geerntet werden, sehr niedriger Pflegeanspruch), der im Winter ins Haus übersiedelt. Erwin Seidemann: "Der Unterpflanzung – also der Bepflanzung im selben großen Topf – kommt jetzt immer mehr Bedeutung zu: Hier bieten sich vor allem Erdbeeren an, egal ob Wald- oder Gartenerdbeeren." Das Thema wurde bereits etwähnt: Nützliches, Essbares und Blühendes!Wer mehr Platz hat, kann entsprechend agieren: Ein japanischer Ahorn (feines rotes oder grünes Laub, schöne Herbstfärbung) ist nach wie vor in. Ebenso die Zierkirschen, die eine schöne Blüte aufweisen. Auch große Ziergräser werden gerne genommen, weiß der Bio-Gärtner: Die großen Pflanzen müssen beruhigend wirken und ein gewisses Flair verbreiten. Darum sollte man abei der Terrassengestaltung nicht nur auf die Optik achten, sondern auf Pflanzen, die man sozusagen mit allen Sinnen genießen kann. Sie werden in große Töpfe oder auch direkt an der Terrasse in einem Beet gesetzt. Wichtig ist, dass diese Pflanzen keine Konkurrenz haben, sondern eine Solitärstellung einnehmen."Freilich sollte man auf eines achten, so Erwin Seidemann: "Im Gegensatz zu früher ist der Bambus eher nicht mehr so gefragt. Er verliert sehr viel Laub – und das ist auf der Terrasse sehr wohl ein Thema!"Wer mehr wissen will, sollte gerade jetzt im Blumenpark Seidemann zwischen Völs und Kematen vorbeischauen!