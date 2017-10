Ein Kirchenkonzert und eine Wurstwatterei

16.10.2017, 15:17 Uhr

wird musiziert - die MusikantInnen gestalten gemeinsam mit dem Kirchenchor "Axams Vocal" ab 20 Uhr ein Konzert in der Pfarrkirche Axams.Kurz darauf wird auch gespielt – allerdings nicht mit Instrumenten, sondern mit den Karten. Die Musikkapelle lädt zum traditionellen Wurstwatten in die "Kaffeestub'n" beim Pavillon.Alle Watterfreunde werden dort am(ab 19 Uhr), am(ab 10 Uhr) und am(ab 13 Uhr) an den Spieltischen erwartet.Drei Spiele werden um wohlfeile 10 Euro angeboten – und alle Watterfreunde sind natürlich herzlichst eingeladen!