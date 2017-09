Elternverein NMS Axams gegründet

29.09.2017, 20:52 Uhr

Verein EMMA hat viele Vorhaben und lädt zum einem Willkommensevent mit Markus Linder & Friends!

Kinderschutz

Der Elternverein der Mittelschule und Musikmittelschule Axams ("EMMA") wurde mit Beginn des Schuljahres gegründet! "Unser Ziel ist, dass alle Kinder an Schulprojekten und Schulveranstaltungen teilnehmen können", so Obfrau Sandra Chizzali. "Wir möchten gegebenenfalls hier auch finanziell Hilfestellungen geben bzw. auch allen Kindern und Eltern bei Problemen und Fragen in Zusammenarbeit mit dem Landeselternverband Tirol beratend und vermittelnd zur Seite zu stehen." Auch die Schule soll bei ihren Projekten unterstützt werden. Bei diversen Anschaffungen ist eine finanzielle Unterstützung denkbar.Sandra Chizzali: "Das Thema „Kinderschutz“ liegt uns ebenso sehr am Herzen. Wir möchten Vorträge oder Workshops zu Brennpunktthemen wie Mobbing, Cybermobbing, Suchtprävention und Safer Internet organisieren."Für diese Vorhaben braucht es natürlich finanzielle Mittel, die zum einen durch Mitgliedsbeiträge der Eltern und Spenden aufgebracht werden. Andererseits will "der lebendige Elternverein" immer wieder Events organisieren.

Willkommensevent mit Markus Linder

Ein Willkommensevent findet am, um 17.00 Uhr, in der Aula der Mittelschule statt. Zu Gast ist das „Das Markus Linder Trio“ (Markus Linder, Simon Cede und Kurt Wackernell) . Das Trio wird bei dieser Benefinzveranstalung zur "Fünf-Uhr-Tee-Zeit" einen unwiderstehlichen Mix aus Kabarett und Blues bieten. Freiwillige Spenden werden entgegengenommen – die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.Mehr Infos: www.emma-axams.at